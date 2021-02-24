Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 24 февраля 2021: во Владимире прививки от коронавируса теперь можно сделать и в частных клиниках

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, 34 из которых зарегистрированы во Владимире, 17 - в Гусь-Хрустальном, 14 - в Муромском, 12 - в Ковровском, 11 - в Александровском, 8 - в Собинском, 7 - в Петушинском, 6 - в Кольчугинском, 4 - в Меленковском, 4 - в Судогодском, 4 - в Вязниковском, по 2 случая - в Суздальском, Киржачском, Селивановском, в Юрьев-Польском и Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 26 908 случаев заболевания, которые распределились так: 5973 случая во Владимире, 3370 случаев в Гусь-Хрустальном, 2948 – в округе Муром, 1950 - в Ковровском, 1670 - в Александровском, 1602 - в Петушинском, 1227 - в Юрьев-Польском, 1183 - в Вязниковском, 1064 - в Кольчугинском, 972 - в Суздальском, 894 - в Собинском, 695 - в Гороховецком, 707 - в Меленковском, 706 - в Киржачском, 609 - в Камешковском, 588 - в Селивановском, 404 - в Судогодском, 346 - в Радужном.

Также за сутки от коронавируса скончалось шесть человек, а всего за время пандемии умерло 844 владимирца. Также за сутки победило коронавирус 120 человек, а всего выздоровело 23 912 жителей региона.

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В области продолжают прививать жителей от коронавируса. Во Владимире прививки сделали уже более одиннадцати тысяч человек, почти три тысячи из них уже получили оба компонента вакцины. В областной столице сделать прививки от коронавируса можно в семи городских поликлиниках, а также в медсанчасти МВД России по Владимирской области. Владимирцы могут позвонить и сообщить о своем желании вакцинироваться по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Их пригласят на вакцинацию в определённый день и час.

Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Также жители Владимира могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Но теперь сделать прививки можно и в частных клиниках. Уже сейчас сделать прививки от коронавируса российской вакциной Спутник V можно в медицинских центрах «Палитра». Как предупреждают в клиниках, вакцин не очень много, так что желающим лучше не затягивать с записью. Вакцинация бесплатная по полису ОМС, поэтому желающим сделать прививку в частном медцентре нужно заранее записаться, а при себе иметь паспорт гражданина России, СНИЛС и собственно полис ОМС. Также необходим допуск терапевта, выданный в день вакцинации. О своих планах запустить бесплатную вакцинацию от коронавируса уже объявили и другие частные клиники города.