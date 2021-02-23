Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 23 февраля 2021 года: с начала февраля в регионе выросло число умерших от Covid-19

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 133 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Традиционно больше всего заболевших во Владимире — 39, на втором месте Гусь-Хрустальный — 20, на третьем — Муромский район с 18 заболевшими. 11 случаев в Ковровском, 10 - в Александровском районах, по 7 случаев - в Кольчугинском, Собинском районах, 5 - в Петушинском, 4 - в Суздальском районах, по 3 случая в Киржачском и Меленковском районах, по 2 - в Судогодском и Селивановском районах, по 1 - в Юрьев-Польском и в Камешковском районах.

Всего в регионе зарегистрировано 26 777 случаев заболевания (5939 сл. в г. Владимире, 3353 сл. в Гусь-Хрустальном, 2934 сл. о. Муром, 1938 сл. в Ковровском, 1659 сл. в Александровском, 1595 сл. в Петушинском, 1225 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1058 сл. в Кольчугинском, 970 сл. в Суздальском, 886 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 704 сл. в Киржачском, 703 сл. в Меленковском, 607 сл. в Камешковском, 586 сл. в Селивановском, 400 сл. в Судогодском, 346 сл. в г. Радужном).

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 133 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Традиционно больше всего заболевших во Владимире — 39, на втором месте Гусь-Хрустальный — 20, на третьем — Муромский район с 18 заболевшими. 11 случаев в Ковровском, 10 - в Александровском районах, по 7 случаев - в Кольчугинском, Собинском районах, 5 - в Петушинском, 4 - в Суздальском районах, по 3 случая в Киржачском и Меленковском районах, по 2 - в Судогодском и Селивановском районах, по 1 - в Юрьев-Польском и в Камешковском районах.

Всего в регионе зарегистрировано 26 777 случаев заболевания (5939 сл. в г. Владимире, 3353 сл. в Гусь-Хрустальном, 2934 сл. о. Муром, 1938 сл. в Ковровском, 1659 сл. в Александровском, 1595 сл. в Петушинском, 1225 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1058 сл. в Кольчугинском, 970 сл. в Суздальском, 886 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 704 сл. в Киржачском, 703 сл. в Меленковском, 607 сл. в Камешковском, 586 сл. в Селивановском, 400 сл. в Судогодском, 346 сл. в г. Радужном).

В больницах региона действует 1189 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 60 процентов из них занято (711), свободно – 478 коек.

23792 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 121 человек.

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Несмотря на стабилизацию ситуации, умершие от коронавируса все еще есть. Причем до 5 февраля их было пять, после чего начался рост — 6-8 летальных случаев, 16 февраля было зафиксировано больше всего смертей — 10. После этого летальные случаи вновь пошли на убыль, однако меньше пяти их не становится. Сегодня, 23 февраля, в регионе 7 умерших, вчера было 8.

К слову, кроме коронавируса жители региона активно болеют ОРВИ. На прошлой неделе в больницы обратились больше трех тысяч жителей области, среди них 1860 детей. Превышение эпидпорога регистрируется в возрастной группе от 15 лет и старше на 28,6%.

По результатам лабораторного мониторинга случаи гриппа до сих пор не зарегистрированы, хотя его ждали именно в феврале. Основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, риновирусы, бокавирусы и метапневмовирусы.