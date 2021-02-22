Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 22 февраля 2021: правительственными наградами отметили врачей и вице-президента «Генериума»

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И снова заболевших становится меньше. Роспотребнадзор обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусом, и на 8 часов утра 22 февраля на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 132 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам области:

- 41 сл. в г. Владимире,

- 19 сл. в Муромском,

- 17 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 9 сл. в Петушинском,

- 8 сл. в Александровском,

- 7 сл. в Ковровском,

- 6 сл. в Кольчугинском,

- по 5 сл. в Суздальском и Киржачском районах,

- по 3 сл. в Судогодском и Собинском районах,

- по 2 сл. в Меленковском, Юрьев-Польском, Камешковском и Селивановском районах,

- 1 сл. в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 26 644 случая заболевания (5900 сл. в г. Владимире, 3333 сл. в Гусь-Хрустальном, 2916 сл. о. Муром, 1927 сл. в Ковровском, 1649 сл. в Александровском, 1590 сл. в Петушинском, 1224 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1051 сл. в Кольчугинском, 966 сл. в Суздальском, 879 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 701 сл. в Киржачском, 700 сл. в Меленковском, 606 сл. в Камешковском, 584 сл. в Селивановском, 398 сл. в Судогодском, 346 сл. в г. Радужном).

Тем временем, во Владимире в преддверии Дня защитника Отечества в Областном дворце культуры и искусства состоялось торжественное мероприятие, на котором награждали военных и гражданских лиц, отметившихся в 2020 году. Коронавирусный год наложил свой отпечаток, и среди награжденных правительственными наградами были и представители медицинской сферы. Так, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм «Ордена Пирогова» из рук вице-губернатора Александра Ремиги получили врачи Валентин Бабышин, Дмитрий Неронов и Михаил Юшин, а «Медаль Луки Крымского» – старшая медсестра Надежда Рассказова. Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден был вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.

А еще во Владимире продолжается массовая вакцинация жителей города от новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 21 февраля привились уже 11112 человек. Из них 2876 жителей получили оба компонента вакцины. Причем еще сутки назад было всего 10,5 тысяч привитых.

Напомним, что вакцинация организована в семи больницах Владимира. Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Также жители Владимира могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг. Вакцина, с помощью которой прививаются жители Владимира - двухкомпонентная. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.