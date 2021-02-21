Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 21 февраля 2021: в регионе выявили 134 заболевших за сутки

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Обновленные данные от Роспотребнадзора по числу заболевших показали новый минимум для 2021 года — 134 новых случая. До этого в этом году всегда было больше.

А вот как распределились случаи по районам области:

37 сл. в г. Владимире,

19 сл. в Гусь-Хрустальном,

17 сл. в Муромском,

10 сл. в Ковровском,

по 8 сл. в Киржачском, Кольчугинском и Петушинском районах,

по 6 сл. в Александровском, Суздальском и Меленковском районах,

3 сл. в Собинском,

2 сл. в Камешковском,

по 1 сл. в Селивановском, Юрьев-Польском и Судогодском районах, а также в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 26 512 случаев заболевания (5859 сл. в г. Владимире, 3316 сл. в Гусь-Хрустальном, 2897 сл. о. Муром, 1920 сл. в Ковровском, 1641 сл. в Александровском, 1581 сл. в Петушинском, 1222 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1045 сл. в Кольчугинском, 961 сл. в Суздальском, 876 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 696 сл. в Киржачском, 698 сл. в Меленковском, 604 сл. в Камешковском, 582 сл. в Селивановском, 395 сл. в Судогодском, 345 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, Елена Утемова довела до жителей региона позицию Минздрава РФ в части определения приоритетов при проведении вакцинации от коронавируса. В первую очередь необходимо иммунизировать граждан категории 65+. Эти люди нередко имеют букет сопутствующих заболеваний, являясь наиболее уязвимой группой. Директор Департамента здравоохранения обратила особое внимание на необходимость госпитализации пациентов из групп риска.

- Учитывая снижение уровня заболеваемости и достаточный резерв коечного фонда, госпитализация граждан в возрасте 55+, страдающих сахарным диабетом с подтвержденным ковидом, и граждан 65+ с коронавирусом является обязательной. Безусловно, гражданин может отказаться от госпитализации. Задача родственников – убедить таких пациентов в необходимости лечь в больницу, чтобы минимизировать риски развития тяжелых осложнений, – отметила глава медицинского ведомства.

Во Владимирской области активно идет массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 19 февраля привито более 29 тысяч человек, из них второй этап иммунизации прошли более 8 тысяч. К 21 февраля в регион ожидается поступление очередной партии вакцины «Спутник V» в количестве более 8 тысяч доз. Они будут немедленно распределены по медицинским организациям.