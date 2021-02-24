Владимирские судьи чаще штрафовали и арестовывали в 2020 году

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Пандемийный год повлиял на все стороны жизни, и судебная система – не исключение. Например, нагрузка на мировых судей во Владимирской области – традиционно очень высокая – снизилась: за прошлый год они рассмотрели 51 746 дел об административных правонарушениях, что почти на 18% меньше, чем в 2019 году. Жалоб на постановления судей тоже стало меньше, правда, всего на шесть процентов.

Владимирцы не платили кредиты и алименты

Зато резко выросло число административных дел, рассмотренных в районных и городских судах: на 55%. Как рассказали во Владимирском областном суде, такой рост обусловлен введением антиковидных мер. Из-за этого увеличилось количество административных правонарушений за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Жителей региона штрафовали за появление без маски в торговых центрах, магазинах и даже на остановках, а также за выход на улицу во время самоизоляции или попытку сходить в гости в это же время. С 1 апреля по 1 октября 2020 года суды Владимирской области оштрафовали почти полторы тысячи человек за нарушение режима повышенной готовности из-за коронавируса, а общая сумма штрафов составила несколько миллионов.

Из-за коронавируса у многих жителей и предприятий упали доходы. Возможно, этим объясняется рост рассмотренных мировыми судами административных дел, основную массу которых составляют дела о взыскании налогов и сборов. Из гражданских дел, поступивших в мировые суды, большинство касалось взыскания сумм по договору займа или кредитному договору. Не уменьшилось и число исков о взыскании задолженности по оплате жилищных и коммунальных услуг. А вот трудовых или семейных споров у мировых судей, наоборот, стало меньше. В городских и районных судах число гражданских дел в целом уменьшилось на 19%, но в три раза выросло число дел о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Арестов – больше, реальных сроков - меньше

Увы, количество уголовных дел за год не уменьшилось, а наоборот выросло, хоть и ненамного: за год поступило 4711 уголовных дел, что на 85 дел или почти на 2% больше, чем поступило в суды области в 2019 году. Все чаще следователи и дознаватели просили арестовать подозреваемых: ходатайств стало больше на 5,7% - с 722 до 763. Удовлетворять их пожелания тоже стали чаще: процент удовлетворения ходатайств составил 90,4%, в 2019 году он был 88,9%. Арестов тоже стало больше, их число увеличилось на 7,5%, с 642 до 690 лиц. Все больше следователи просили продлить срок содержания под стражей: количество ходатайствами о продлении сроков заключения под стражу увеличилось на 9,3%. Удовлетворять их суды тоже стали чаще. Значительно больше стало обвиняемых, освобожденных от наказания по нереабилитирующим основаниям, например, в связи с истечением сроков давности, – 64 против 44 в 2019 году.

Зато заключенные все реже стали проситься выйти по УДО – таких стало меньше на 1,6%. Но те, кто подавал ходатайства, чаще получали положительный ответ: процент удовлетворенных ходатайств вырос с 65,4% до 66,9%. Также в областном суде отмечают, что к реальному лишению свободы приговаривают реже: 35,8% в 2019 году и 32,2% в 2020 году. Зато суды стали чаще штрафовать осужденных за уголовные преступления.