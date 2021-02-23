Во Владимирских колониях появились осьминоги, быки и герои нашего времени

Во Владимирских колониях есть такая традиция – зимой снеговиков лепить. Да не простых, а таких, чтобы фантазия развернулась. А когда есть время, фантазия и снега в избытке, рождаются самые необычные фигуры. Конкурс снежных фигур во владимирских колониях насчитывает не один десяток лет, пожалуй, дольше заключенные участвуют только в самодеятельности.Кстати, что именно лепить – решают сами авторы, начальство их полет мысли не ограничивает. За прошедшие годы из снега вырастали и герои мультфильмов, и забавные звери, и роботы, и покемоны с кабриолетами. От проведения конкурса отказывались, только когда погода не баловала осадками. Но в этом году сугробов достаточно, а значит, творчеству ничего не мешало. В СИЗО и тюрьмах в создании скульптур участвовали осужденные отрядов по хозяйственному обслуживанию, которые сначала слепили скульптуры, а потом их раскрасили.В Головинской женской колонии выросла сказочная снежная страна. Поскольку снежный конкурс приурочили к году музеев в России и 800-летию со дня рождения Александра Невского, то осужденные в своих работах изобразили битву на Чудском озере, орден Александра Невского, учрежденный в годы Великой Отечественной войны и самого Великого князя с мечом и щитом, защищающего Русь.Также в женской колонии появился музей Древнего Египта, а также вспомнили сказки Александра Пушкина, украсив двор колонии золотой рыбкой. Как отметили в пресс-службе регионального УФСИН, «снежные скульптуры гармонично и ярко вписались в ландшафт учреждения».В ИК-2 города Покров решили продлить новый год.Темой конкурса стали символы наступившего года, а также наука и технологии, поэтому снежные быки, елки и подарки украсили двор колонии.В ИК-3 города Владимира осужденные слепили большой корабль викингов и египетского сфинкса.Во Владимирском ИК-5 была больше отражена морская тема, особенно снежным скульпторам удался осьминог.В ИК-6 поселка Мелехово осужденные создали разнообразные скульптуры - от снежной виолончели до актуального сегодня образа – борца с коронавирусом. Не поленились умельцы вылепить градусник и даже сам вирус, сиротливо ютящийся за плечом героя.А осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 города Владимир и СИЗО-3 города Кольчугино слепили сказочных персонажей, дополнив их символами ушедшего и наступившего года.Подвести итоги конкурса снеговиков планируют 1 апреля. Все победители получат дипломы, а не исключено, что и призы. Например, в прошлые годы в качестве подарка им вручали тортики.