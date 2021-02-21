Африканская чума во Владимирской области не помешала увеличить поголовье свиней

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Владимирстата на днях проанализировали состояние животноводства Владимирской области и выяснили, как доятся коровы и несутся куры в регионе. На 1 февраля в регионе поголовье крупного рогатого скота насчитывало 134,2 тысяч голов, из них коров – 57,1 тысяч, поголовье свиней – 2,9 тысяч, овец и коз – 20,8 тысяч, птицы – 3695,4 тысяч. Владимирцы в своих хозяйствах предпочитают разводить свиней, овец и коз, которых нередко можно встретить пасущимися даже во Владимире. Так на долю частников приходится почти 70% поголовья свиней и 61 с лишним процент от всех коз и овец. Зато более 90% крупного рогатого скота и более 93% птицы содержат именно фермеры и сельскохозяйственные организации.

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Увы, но за год поголовье крупного рогатого скота в целом по области сократилось на 0,8%, в том числе коров – на 1,3%, овец и коз стало меньше на 15,4%. А вот хрюшек, несмотря на вспышки африканской чумы свиней, напротив, стало больше аж на 22,8%, поголовье птиц тоже выросло - на 7,8%.

Большее число крупного рогатого скота потеряли именно сельскохозяйственные организации – 0,7%. Также, по сравнению с началом февраля 2020 года, поголовье коров и свиней сократилось на 1,4% и 6,8% соответственно, а поголовье птицы увеличилось на 8,9%. Но сильнее всего у сельскохозяйственников уменьшилось число овец и коз – на 64,9%. Сейчас у них насчитывается 121,6 тысяч голов крупного рогатого скота, меньше половины из которых – 50,1 тысяч – коровы. Свиней у владимирских предпринимателей живет 200 штук, овец и коз – 600 голов, а птицы - 3 453 600 голов.

Жители региона не просто выращивают животных для забавы, они кормят область. Только в январе все хозяйства региона дали 3300 тонн мяса, 35,5 тысяч тонн молока и 49,7 миллионов штук яиц. Причем показатели растут: в сельскохозяйственных организациях в январе этого года по сравнению с январем прошлого года производство мяса увеличилось на 10,5%, молока – на 3,6%, яиц – на 9,8%. В среднем надой с одной коровы составил 692 килограмма молока, что на 38 килограммов больше, чем в январе 2020 прошлого года. И даже курицы нестись стали лучше: в среднем одна несушка «поставляла» 27 яиц, это 101,4% к показателю прошлого года.

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Среди соседних регионов по надою молока от одной коровы Владимирская область занимает первое место (692 килограмма), «серебро» у Ярославской области (635 кг), «бронза» у Ивановской области (544 килограмма), а Костромская область оказалась на четвертом месте с удоем 497 килограмма.