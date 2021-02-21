Как оказалось, владимирцы владеют не только русским, но и еще полутора сотнями языков из 298, насчитываемых в мире. Из 1 354 266 человек только 729 не знают русский. Остальные владеют основным языком Российской Федерации. При этом из 1353537 жителей Владимирской области 1232 владеют русским жестовым языком.На втором месте по популярности идет английский – его знают 44 591 человек. Тройку лидеров завершает немецкий (15118). Также в топ-10 языков региона вошли украинский (8999), французский (3641), армянский (3569), татарский (3158), узбекский (2361), азербайджанский (2347) и белорусский (1699). На цыганском говорят 1526 владимирцев. Больше тысячи человек знают молдавский, таджикский и мордовский. В целом, языки стран СНГ популярны во Владимирской области.Впрочем, говорят в 33 регионе и на экзотических языках. По одному человеку владеют алабугатско-татарским, ахвахским, индонезийским, дари, корякским, татским, уйгурским, хантыйским, шорским, селькупским и эвенкийским. По два человека говорят на чукотском, эвенском, хакасском, мокша-мордовском, каракалпакском, суахили и алтайском. А урду и цахурским владеют аж по три человека.Со знанием европейских языков во Владимирской области, исключая тройку английского, немецкого и французского, не слишком радужно. Венгерский знают 48 человек, греческий - 135, итальянский – 349, испанский – 507, польский – 432, латышский – 161, литовский – 207, чешский – 67, португальский – 63, финский – 43, нидерландский – 13, шведский – 8, норвежский – 6, датский – 4. Китайский тоже пока не приобрел популярности среди владимирцев – им владеют 141 человек, а японский знают всего 55 жителей. Но зато восемь владимирцев владеют искусственным языком эсперанто.Впрочем, специалисты Владимирстата не исключают, что после предстоящей Всероссийской переписи населения картина может немного измениться. Например, станет больше говорящих на вьетнамском языке – их было 59, но за прошлый год во Владимирскую область официально приехало 207 граждан этого государства. Также кроме приезжих из стран СНГ в регион добавилось по одному человеку из Сербии, Румынии, Пакистана, Марокко, Индии, Латвии, Израиля, по два – из Германии, Великобритании, Франции, Нигерии, Египта и Сомали. Из Италии и Эстонии на владимирскую землю перебралось по три человека, по четыре – из Литвы, Китая и Ирака. Еще семь прибыло из Афганистана, восемь – из Сирии, 19 – из Грузии, а 39 – из Турции.