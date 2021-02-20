В Александровском районе вместо местной свалки построят мусоросортировочный комплекс

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Департамент природопользования и охраны окружающей среды вновь вынес на общественные обсуждения Территориальную схему обращения с отходами – уже с корректировками.

Прежде всего, изменения коснутся Александровского района. Поскольку свалку под Александровом закрыли по решению суда, то ее исключили из территориальной схемы. Сейчас мусор из Александровского района транспортируются на объект обработки ООО «Бригантина плюс», а после обработки транспортируется в Центр по переработке и утилизации твердых бытовых отходов у деревни Бабанино. В будущем Александровский мусор будут свозить на мусоросортировочный комплекс «Александров-2», который планируется начать возводить в этом году, а закончить в следующем. Как обещают в областной администрации, в ближайшее время вместе с коллегами из районной администрации определятся с выбором земли, после чего обсудят проект и место строительства со всеми заинтересованными сторонами. А коммунальные отходы, прошедшие обработку, по-прежнему будут отвозить в Центр по переработке и утилизации твердых бытовых отходов у деревни Бабанино в Петушинском районе.

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Изменения внесли и в планируемые сроки выведения из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. Это опять же касается Александровской городской свалки – вывести ее из эксплуатации теперь должны не в 2023, а в этом году.

Еще одно изменение касается Гусь-Хрустального. Мусор из города и района будет свозиться не на мусороперегрузочную станцию Гусь-Хрустального района, как предполагалось раньше, а на экотехнопарк «Никулинский», а потом на Муромскую городскую свалку. Кстати, сам экотехнопарк «Никулинский» в предыдущем варианте схемы не фигурировал, он добавился позднее. Его проектная мощность планируется до 80 тысяч тонн в год, а построить его должны в 2025 году. Также чиновники запланировали строительство еще одного мусоросортировочного комплекса (дополнительно к тем пяти, что планировали построить раньше) – МСК «Петушки» мощностью до 40 тысяч тонн. Построить его предполагается в следующем году. А вместо двух мусороперегрузочных станций в этом и следующем году в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах чиновники предлагают построить одну, но в Александровском районе и к 2025 году.

Также территориальную схему обращения с отходами дополнили важным абзацем, согласно которому, если вывозить отходы на мусорный полигон, предусмотренный схемой будет нельзя, например, из-за административного приостановления его работы, то мусор будут вывозить на ближайший полигон. При условии, что он может вместить дополнительные отходы. Но такое изменение может действовать не более 90 дней, причем региональный оператор должен уведомить о необходимости таких изменений местную администрацию в течение суток.

КОНКРЕТНО

Познакомиться с проектом корректировки можно на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области dpp.avo.ru в разделе «Территориальная схема по обращению с отходами».

А высказать свое мнение - до 6.03.2021 (включительно). Замечания и предложения к проекту Территориальной схемы направляются в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Гагарина, д. 31 или на электронную почту korrektirovka-ter-schemi-vo@mail.ru

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

532,4 тысяч тонн отходов образовалось во Владимирской области в 2020 году

507,6 тысячи тонн мусора планируют собрать в регионе в 2028 году

384 контейнеров для раздельного сбора мусора имеется в регионе.

2607 таких контейнеров не хватает.