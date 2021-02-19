Директор департамента здравоохранения Владимирской области: «До 1 марта проблему со льготными лекарствами решим»

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В последнее время проблема нехватки лекарств для льготников во Владимирской области приобрела какой-то космический масштаб. Сначала прокуратура и Следком возбудили уголовное дело по нехватки медикаментов для детей-инвалидов. Затем на отсутствие жизненно необходимых препаратов начали жаловаться пенсионеры и инвалиды-взрослые. Особенно остро все было для диабетиков и онкобольных.

В итоге, в администрации Владимирской области вынуждены были отреагировать и как-то прокомментировать ситуацию. И на брифинге, посвященном в общем-то коронавирусу, сначала вице-губернатор Сергей Шевченко, а затем и директор департамента здравоохранения Елена Утемова объяснили, почему возникла проблема, и когда она будет решена.

- Так как многие из льготников жаловались на то, что не могут рассказать о своей проблеме и дозвониться до департамента здравоохранения, мы в срочном порядке организовали «горячую линию», где жители региона как раз смогут пожаловаться на неполучение лекарств, - рассказал Сергей Шевченко. – Оператор будет собирать жалобы от населения. И мы сможем оперативно реагировать на каждый случай.

Впрочем, для тех, кто столкнулся с нехваткой нужных лекарств, не так важно создание новой «горячей линии», а ответы на два вопроса – когда все закончится и кто в этом виноват.

Что касается первого вопроса, то Елена Утемова обещала, что до 1 марта самые острые проблемы с льготными лекарствами власти должны решить. Впрочем, не всех. Например, Сергей Шевченко уточнил, что сроки поставок инсулина в область для категории региональных льготников намечены на вторую половину марта. То есть им все равно придется какое-то время покупать лекарства за свой счет. Кстати, на вопрос, а предусмотрен ли в регионе какой-то механизм возврата денег тем, кто купил в итоге препараты за свой счет.

- Мы подумаем насчет формата возврата средств, но это не так-то просто, - пространно заметил вице-губернатор по социальной политике.

А вообще, областные власти считают, что проблема с нехваткой льготных препаратов возникла по целому ряду причин, из которых основными назвали несвоевременное проведение торгов и «непрофессионализм» врачей. И если с первым понятно, то второй пункт требует разъяснения.

- Я в ходе изучения конкретных случаев неполучения лекарств сталкивалась просто с вопиющими случаями, - сказала Елена Утемова. – Вот только недавно разбиралась со случаем, когда пациенту требовался противоопухолевый препарат. И он не смог его получить лишь потому, что в поликлинике не удосужились посмотреть наличие препарата в аптечной сети. Хотелось бы донести до всех информацию, что врачи сейчас имеют возможность проверять наличие лекарств не только в той аптеке, за которой закреплен пациент, но и могут увидеть наличие препаратов в аптечных сетях по всей области!

Теперь осталось дождаться 1 марта, чтобы понять, исчерпана ли проблема или нет. Ждать осталось недолго – чуть больше недели.

КОНКРЕТНО

Телефон «горячей линии» по вопросам нехватки льготных лекарств – 8(4922)77-85-29. Звонить можно с 9.00 до 17.30.