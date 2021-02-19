Председатель владимирской профсоюзной организации дорожников: «Снегопады показали, что нас продавать нельзя!»

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На этой неделе началась неделя комитетов в Законодательном собрании. И на комитете по промышленной политике вновь был поднят вопрос о приватизации областного госимущества. Дело в том, что перед депутатами с отчет за 2020 год выступили представители областной администрации.

О «Тепличном» ни слова

Изначально планировалось, что отчет о приватизации 2020 года членам профильного комитета представит вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко, Но вместо него докладчиком выступил исполняющий обязанности директора департамента имущественных и земельных отношений Игорь Лапин.

И представителям комитета очень не понравился отчет от администрации. Так, например, они спросили, почему в нем нет информации о переводе комбината «Тепличный» с одной формы собственности на другую (с государственного унитарного предприятия на акционерное общество). А когда руководитель ДИЗО сослался на то, что сама процедура была начата еще в 2019 году, чиновники заметили, что в отчете за тот период тоже про «Тепличный» не было ни слова.

Заместитель председателя ЗС Дмитрий Рожков

- Мы продолжаем ждать, когда губернатор исполнит закон и внесет в Заксобрание план приватизации на 2021 год, - прокомментировал заместитель председателя ЗС Дмитрий Рожков. – Кстати, когда его ждать? А то ведь по закону срок предоставления плана истек 15 декабря.

- Позвольте мне не отвечать. Я не могу ответить на этот вопрос, - сказал Лапин, и его отчасти можно понять. Противостояние ЗС и губернатора вокруг закона о приватизации ведется еще с осени прошлого года и все больше принимает формат политического противостояния. И обыкновенному чиновнику-хозяйственнику просто не захотелось лезть в эти дрязги.

Кстати, некоторое время назад вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко сказал, что план приватизации будет предоставлен на рассмотрение депутатов после того, как в закон «О приватизации» внесут правки, приводящий областной документ в соответствие с федеральным законодательством. Заместитель председателя ЗС Дмитрий Рожков пообещал, что на ближайшем заседании областного парламента все соответствующие изменения в региональный закон внесут.

А ГУПы против

Кстати. На заседании комитета по промышленной политике перед депутатами выступил председатель областной профсоюзной организации дорожников Василий Путинцев. С его слов, против приватизации части ГУПов выступают, как минимум два дорожных предприятия региона – «ДСУ-3» и «Владимирское карьероуправление». Как заявил Путинцев, сменить форму собственности этих предприятий можно, так как этого требует 485-й ФЗ, но при этом нужно сохранить акции целиком под контролем областных властей.

Председатель областной профсоюзной организации дорожников Василий Путинцев

- Недавние снегопады еще раз показали, насколько нужны нам такие предприятия. Ни один частник не пошел бы расчищать дороги «авансом» - и что бы мы имели? Есть стратегические для региона сферы, где нельзя терять контроль. Между прочим, ДСУ-3 приносит в бюджет в виде налогов около 300 миллионов рублей в год. Где гарантии, что в частных руках такие показатели сохранятся? – заявил общественник.