Коронавирус в два раза сократил спортивные мероприятия во Владимире

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На прошедшем заседании комитета по образованию, культуре, туризму и физкультуре владимирского горсовета депутатам рассказали, как коронавирус повлиял на спортивную жизнь областного центра.

Даешь хоккейные корты

Большинство изменений, конечно же, связано с массовыми мероприятиями. Из-за пандемии половину из них пришлось отменить.

- Так, например, не было Дня физкультурника, который обычно посещают около 3 тысяч человек, не провели легкоатлетическую эстафету ко Дню Победы. В общей сложности в областном центре прошло только 235 мероприятий, в которых приняли участие более 37 тысяч человек, - рассказал Олег Медведев, и.о. начальника городского управления по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Если сравнивать с показателями 2019 года, то разница заметна: тогда удалось провести 434 спортивных мероприятия, которые посетили 60,3 тысячи человек. Но, несмотря на это, число занимающихся спортом владимирцев, по уверениям чиновников из мэрии, выросло со 155170 человек до 164763 жителей областного центра.

В прошлом году, благодаря субсидии в размере 40,3 миллиона рублей, город купил оборудование и инвентарь для несколько спортивных школ, отремонтировал помещения в ДЮЦ «Молодежный», провел необходимые работы в ледовом комплексе «Владимир». Плюс не забыли выделить традиционные 16 миллионов на поддержку футбольного клуба «Торпедо». Хотя, конечно, на эти деньги команда едва сводит концы с концами и уже давно не рвется покорять вершины.

Похвастались депутаты и тем, что в областном центре появилось несколько хоккейных кортов, универсальных спортивных площадок. Они заметили, что необходимо продолжать эту работу, в том числе в рамках выполнения наказов избирателей. Но главное, не только их установить, но и следить за их состоянием. Некоторые депутаты обратили внимание, что есть хоккейные корты, которые стоят брошенные. Олег Медведев заверил, что новые построенные спортивные объекты будут обязательно взяты на баланс города.

Не только досуг, но и образование

Еще один важный вопрос: что будет с клубами по месту жительства? Напомним, что в конце прошлого года стало известно об объединении двух учреждений дополнительного образования — Дворца детского юношеского творчества и центра «Клуб». Как пояснили в мэрии, это поможет оптимизировать бюджет, тем более что у этих учреждений похожие виды деятельности.

Народные избранники поинтересовались у директора Дмитрия Ковригина, как прошла реорганизация и есть ли уже планы по дальнейшему развитию учреждения.

- Сейчас мы составили дорожную карту по всем клубам по месту жительства и приступили к анализу их работы. Во многих учреждениях работают сильные педагоги, проводятся хорошие занятия. Но где-то необходимо повысить качество образовательных услуг. Все клубы должны иметь лицензированные программы по обучению. Будем работать в этом направлении, но и про досуг не забудем, - подчеркнул Дмитрий Ковригин.