Областная администрация опубликовала список объектов, которые ждет капремонт в этом году. Кажется, праздник придет на все улицы – реконструкция ждет объекты во всех сферах жизни.Инфекционка в Добром для детейЗначительная часть выделенных средств пойдет на строительство и восстановление больниц и поликлиник. В этом году планируют начать строительство новой поликлиники в городе Струнино, прославившемся на всю страну своими проблемами в медицине. В этом году на ее строительство из всех бюджетов выделят чуть больше 123 миллионов, а достроят ее только в 2023 году. Также обещают провести дорогостоящую реконструкцию Ковровской районной больницы и переоборудовать долгострой - терапевтический корпус - под акушерский в Ковровской многопрофильной горбольнице №1, всего на него уйдет более полутора миллиардов.Еще один масштабный проект – строительство вертолетной площадки 30 на 30 метров на территории Областной детской клинической больницы. Возводить ее начнут ориентировочно в начале апреля, а на ее строительство потратят 13 миллионов. Кстати, это будет вторая вертолетная площадка в областной столице – первая построена в прошлом году около Областной клинической больницы. За это время владимирская авиамедицинская бригада перевезла на вертолёте более 20 пациентов с инсультами, инфарктами и тяжелыми травмами. Начнут в этом году около Областной детской больницы и еще одну стройку – возведение инфекционного корпуса, достроить который должны только в 2024 году. В этом году на него выделены почти 73 с половиной миллиона, а всего не него потратят около одного миллиарда и семисот тысяч.Также в планах реконструкция здания поликлиники Юрьев-Польской ЦРБ и возведение ФАПов в деревнях Григорово и Толстиково Меленковского района, деревне Пенкино Камешковского района, селе Городище Юрьев-Польского района и поликлиники в Собинке.Школы, стадионы и драмтеатрО полном восстановлении сгоревшего театра драмы во Владимире речь пока не идет, но в этом году продолжится и завершится разработка проекта по его восстановлению, обошедшаяся в 23 с лишним миллиона. Также в этом году продолжат восстанавливать усадьбу купцов Зворыкиных в Муроме и реставрация дома Семенычева в историческом центре Гороховца, а также возведение культурно-досугового центра в деревне Липна Петушинского района.Более 880 миллионов предусмотрены на строительство школ в микрорайоне Коммунар и в Коврове и двух новых детских сада с ясельными группами.Не забыты и любители физкультуры – ради них построят и реконструируют аж восемь объектов: физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в Коврове, спортивный комплекса лыжероллерной трассы с автостоянкой в Александрове, стадион Струнинского детско-юношеского спортивно-оздоровительного центра. Также в этом году появятся универсальная спортплощадка в селе Молотицы Муромского района, спортивные площадки в деревнях Вяткино Судогодского района и Купреево Гусь-Хрустального района, крытая хоккейная коробка в поселке им. Воровского Судогодского района. Один из масштабных проектов этого года - стадиона «Олимп» в поселке Красная Горбатка, который раньше принадлежал «Ростеху». На его реконструкцию выделили 273 606 300 рублей. Правда, желающих взяться за его глобальную реконструкцию не нашлось: на торги в феврале заявился только один участник, и электронный аукцион признали несостоявшимся.Будет вам водопровод!В этом году продолжат покупать соцжилья для нуждающихся – на это из областного бюджета выделено 273,7 миллионов рублей Владимиру, Коврову, Лакинску, Мурому и Собинке, Александровскому, Вязниковскому, Муромскому, Петушинскому и Собинскому районам. Продолжат в этом году прокладывать дороги и коммуникации к участкам, выделенным многодетным семьям во Владимире и Муроме, в Александровском, Кольчугинском, Собинском и Суздальском районах.И, наконец, более 375 миллионов потратят на модернизацию коммунальных объектов. Особое внимание уделят воде, хотя за два последних года по данным регионального Роспотребнадзора улучшилось санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения. Доля источников водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям снизилась с 16,8% до 15,4%. Тем не менее, водопроводные сети построят в Киржаче, Ковровском и Меленковском районах. Кроме того, в Гороховецком районе будут строить резервуары чистой воды и участок водопроводной сети с установкой насосного оборудования на станции «Слукино».