Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 18 февраля 2021 года: в областном центре ежедневно прививается по 500 человек

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снижение числа заболевших, имевшее место в последние дни, слегка замедлилось. И 18 февраля на 11 часов утра суточный показатель заболеваемости коронавирусом даже увеличился на один пункт.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 138 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам области:

- 35 сл. в г. Владимире,

- 17 сл. в Муромском,

- 14 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 13 сл. в Ковровском,

- 10 сл. в Кольчугинском,

- 8 сл. в Александровском,

- по 7 сл. в Петушинском и Суздальском районах,

- 6 сл. в Меленковском,

- 5 сл. в Судогодском,

- по 4 сл. в Юрьев-Польском и Собинском районах,

- 3 сл. в Селивановском,

- по 2 сл. в Киржачском и Камешковском районах,

- 1 сл. в Гороховецком.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 26 107 случаев заболевания (5750 сл. в г. Владимире, 3265 сл. в Гусь-Хрустальном, 2849 сл. о. Муром, 1893 сл. в Ковровском, 1618 сл. в Александровском, 1554 сл. в Петушинском, 1218 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1021 сл. в Кольчугинском, 939 сл. в Суздальском, 870 сл. в Собинском, 694 сл. в Гороховецком, 679 сл. в Меленковском, 677 сл. в Киржачском, 596 сл. в Камешковском, 576 сл. в Селивановском, 385 сл. в Судогодском, 344 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, во Владимире по данным за 17 февраля привиты от коронавируса 9085 жителей города (в том числе 1632 человека — обоими компонентами вакцины). К слову, еще 16 февраля вакцину получили 8546 человек (из них 1321 житель - оба компонента вакцины). Так что за сутки вакцинируются около 500 жителей областного центра.

Напомним, что вакцина, с помощью которой прививаются жители Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.

Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Кроме того, жители Владимира могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.