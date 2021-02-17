Скоростная трасса «Москва – Нижний Новгород – Казань» пройдет через Владимирскую область и протянется от пересечения с «пекинкой» в районе Энергетика до пересечения с трассой «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» в районе деревни Бараки. Преимущества скоростной магистрали понятны: она позволит разгрузить федеральную трассу М-7 «Волга» и в перспективе приведет к тому, что хотя бы часть ее, которая проходит через Владимир, станет городской дорогой.Но ради 36 километров трассы – с 80-го по 116-й километры, так называемого «второго этапа», который пройдет вблизи Владимира, придется вырубить 553 гектара леса. Департамент лесного хозяйства опубликовал документы, в которых указано, где конкретно пройдут вырубки. Пострадают леса около Улыбышево, Бараков и поселка Головино – под ударом Владимирское участковое лесничество, Пригородное участковое лесничество, Судогодское урочище, Бараковское участковое лесничество, Улыбышевское участковое лесничество, Головинское участковое лесничество.Большая часть подлежащих вырубке лесных гектаров - 313 - отнесены к категории защитных лесов, расположенных в зеленых зонах, 240 гектаров — к категории защитных лесов, расположенных в лесопарковых зонах. Прежде чем прокладывать шоссе, лесные участки переведут в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».Обсудить маршрут будущей трассы обещали на публичных слушаниях, там и раскроют детали. Но новое шоссе должно лечь рядом с поселком Улыбышево и микрорайоном Мостострой, деревней Колокшой Собинского района и деревнями Высоково, Павловская и Захарово Судогодского района.Кстати, жители уже протестовали против скоростной магистрали, считая, что жить в соседстве с ней – удовольствие сомнительное, но к их мнению не прислушались. Впрочем, проект автомагистрали «Москва-Казань» переделывался несколько раз, и каждый новый вариант вызывал протесты новой категории жителей. При одном из вариантов, затрагивающем поселок Вяткино, предлагалось снести семь домов. Теперь проект ни одному дому не угрожает.Кстати, директор департамента лесного хозяйства Виктор Малышев уверял, что взамен всех вырубленных деревьев посадят новые. Правда, дождаться, пока они вырастут, и походить в те леса за грибами, суждено не всем. А уже сейчас взамен лесных участков, исключенных из лесничеств, в них добавили 563 гектара.