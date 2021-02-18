За театром «Разуляй» появится новый микрорайон, состоящий из «свечек»

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На сайте мэрии сейчас происходит обсуждение проекта планировки территории, ограниченной улицами Добросельской и Бабушкина, а также садоводческим некоммерческим товариществом «Дружба», потребительским гаражно-строительным кооперативом № 50. Если проще, то это участок города, что располагается прямо за театром «Разгуляй». Сейчас там располагаются двух- и трехэтажные дома. А по проекту предполагается застраивать эту территорию многоэтажными «свечками».

Планы на ближайшие 17 лет

Впрочем, пока никто не собирается сносить малоэтажные дома. 18-этажки появятся чуть дальше – аккурат за ними. При этом по проекту развитие территории предлагается осуществлять в три основных этапа.

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Первый этап уже начался. По нему планируется построить четыре многоквартирных дома высотой в 18 этажей. Три из них будут одноподъездными, а один вытянутый и будет иметь форму буквы «Г». Также рядом с этими домами построят садик на 80 мест. Сроки окончания первого этапа - 2024 год.

Второй этап запланирован на период с 2025 по 2030 годы. В его рамках запланировано строительство двух многоквартирных домов в 18 этажей неподалеку от клиники «Бэбибум». Также в рамках второго этапа рядом с многоэтажками появятся подземный гараж-стоянка на 140 мест и еще один детский сад на 50 мест (на участке существующей детской поликлиники по адресу: улица Добросельская, 197а).

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Наконец, третий этап рассчитан на период с 2030 по 2037 годы. В эти восемь лет в микрорайоне должны появиться два гаража-стоянки на 300 машиномест.

Одновременно в проекте можно найти информацию о развитии сопутствующей инфрастуруктуры. Воду к домам должны провести уже к концу 2022 года, электричество – к декабрю 2023 года (дома будут питаться от новой трансформаторной подстанции «Сунгирь»). Также планируется построить надземный пешеходный переход на улице Добросельской. Располагаться он будет чуть дальше разворотного кольца троллейбусов, ближе к выезду из города.

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«Хорошо, что улица развивается комплексно»

В Добром не все жители оценили проект благосклонно. В соцсетях уже появлялись мнения, что новые высотки серьезно нагрузят и без того перегруженную инфраструктуру микрорайона Доброе.

- Появление нового микрорайона, в первую очередь, увеличит нагрузку на общественный транспорт, - считает житель Доброго Сергей Морковкин. – И пока что-то не видно, что с ним в ближайшее время станет лучше. Явно после ввода многоэтажек в данном районе станет больше автомобилей. Надземный переход понятен, но в данном случае это не лучшее решение, так как он неудобен для пожилых людей. Кроме того, по проекту к новым домам прилагаются лишь два небольших садика. Но ведь нагрузка увеличится и на школы, и на больницы. А этого нет в проекте. По моему мнению спорна и архитектура проекта, но так как это не исторический центр, то этот вопрос не столь важен. Так что проект нуждается в доработке и обязательном сопровождении городских властей.

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Однако есть и противоположные взгляды. Например, архитектор Анастасия Егорова считает, что улице Добросельской давно пора было застраиваться и с другой стороны.

- Сейчас она, по сути, односторонняя, - пояснила Анастасия. – И новые многоэтажные дома уравновесят улицу. Это все-таки одна из центральных магистралей города. Важно, чтобы она была двухсторонней. Так что, ту сторону, что ближе к Клязьме тоже надо формировать. Сейчас мы видим со стороны администрации комплексный подход. Город ведь развивается, и строительство многоэтажных домов неизбежно. И гораздо лучше, когда многоэтажки появляются там, где это необходимо. А то ведь сейчас порой дома точечно втыкаются в уже сложившийся микрорайон. И это точно нарушает сложившуюся эстетику.

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Проект еще обсуждается. Экспозиция проекта планировки застраиваемой территории выставлена в управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира по адресу: Октябрьский проспект, 47, 5 этаж, кабинет № 528.

Режим работы экспозиции: вторник и четверг, 8.30-12.00, 12.30-17.00. Прием посетителей ведется по предварительной записи по телефону 53-60-81, при себе иметь средства индивидуальной защиты: маска, перчатки.

Кроме того, внести свои замечания можно здесь - http://www.vladimir-city.ru/urban/discussions/?id=1075179.