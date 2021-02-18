Во Владимирской области увеличение производства замедлило рост цен на продовольствие

В Камешковском районе запустили производство колбасных изделий. Фото предоставлено пресс-службой АВО.

Повлияли на ценовую динамику в большей степени временные региональные факторы: рост предложения и обострение конкуренции на фоне повышения экономической активности и стабилизации эпидемиологической ситуации.

Спасибо бабушкам на рынках

Рост цен на продовольственные товары во Владимирской области замедлился в январе до 7,3 процента. В начале года были организованы места продаж фермерских продуктов как на рынках, так и в федеральных торговых сетях. Конкуренция и привела к большому ассортименту и соответственно корректировке цен.

Благодаря снятию ограничений на ввоз импортных фруктов, в магазинах появилось больше яблок. А рост цен на вареные колбасы, сосиски, сардельки замедлились, поскольку в регионе были запущены новые производства, и предложение таких мясных продуктов заметно выросло. А вот цены на тепличные огурцы и помидоры перестали расти, так как спрос на них сократился. Кроме того, торговые сети проводят акции, стараясь удержать цены на молоко, сливочное масло, сыр. Цены на свинину перестали расти из-за сокращения спроса после существенного ускорения темпов роста цен в декабре прошлого года.

- Свою роль также сыграло снижение налога на прибыль и кредиты по льготной процентной ставке по программам Фонда развития промышленности, - отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

Цены на мебель растут как на дрожжах

А вот цены на непродовольственные товары во Владимирской области наоборот стали расти быстрее. Годовой темп прироста ускорился до 5,8 процента. А все из-за дополнительных затрат предпринимателей. Например, из-за дефицита отдельных комплектующих подорожали строительные материалы и мебель. При этом спрос на них был высоким, поскольку в прошлом году активно строили и сдавали дома, выдавали ипотечные кредиты.

.

Увеличение издержек из-за изменения налогового регулирования, в том числе роста акцизов, повышения базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых привело к ускорению прироста цен на моторное топливо.

А повышение цен на импортные автомобили связано с перерывом в работе автопроизводителей во время пандемии и ослабление рубля.

Меньше командировок — меньше цены за аренду

Годовой темп прироста цен на услуги во Владимирской области замедлился и составил в январе 1,9 процента.

Коронавирус вынудил многих поменять планы на отдых и сократил объем командировок. Аренда квартир падала в цене из-за низкого спроса со стороны туристов. Чтобы заинтересовать пассажиров, РЖД стало лояльнее определять свою ценовую политику - стоимость проезда в поездах дальнего следования снизилась после предновогоднего подорожания.

Замедление темпа прироста цен в сфере ЖКХ связано с меньшей индексацией стоимости содержания и ремонта жилья относительно января прошлого года и снижением стоимости услуг обращения с твердыми коммунальными отходами в январе 2021 года по инициативе одного из региональных операторов в связи с исключением из тарифа раздельного сбора мусора.

По прогнозу Банка России, в феврале-марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться.