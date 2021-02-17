У владимирского полицейского, которому на несанкционированном митинге прыснули в лицо из газового баллончика - ожог роговицы

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейского во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Он прыснул в лицо потерпевшему из газового баллончика «Шок».

На заседание вызвали трех свидетелей — двух полицейских и одного сотрудника Росгвардии, на глазах которых все произошло. А вот пострадавший Андрей Фролов прийти не смог, поскольку сейчас находится в отпуске в другом городе.

Все три свидетеля описали события примерно одинаково. 23 января на Театральной площади проходил несанкционированный митинг. К двум часам дня народу становилось все больше. Именно в этот момент в центре появился активист Даниил Беляков, который начал выкрикивать лозунги, и в какой-то момент упал на землю. Дальше, по словам свидетелей, полицейский Андрей Фролов подошел к нему, чтобы поставить его на ноги. Но тут в ноги Белякова вцепился другой мужчина, чтобы помешать стражу порядка.

Андрей Фролов хотел оттащить Белякова от человека, который держал его за ноги. Полицейские пытались расцепить его руки. И в этот момент передо мной пробежал Тимофеенко и прыснул прямо в лицо Фролову баллончиком. Глаза у него сразу стали красными, потекли слезы. Он сказал, что ничего не видит, - рассказала участковый Мария Осипова.

Женщина взяла его за руки и повела по лестнице. Полицейский хотел умыться, но воды поблизости не оказалось. Тогда участковый дала ему снег. Фролов начал растирать им глаза, но стало еще хуже.

В это время Тимофеенко попытался убежать, но его схватили полицейские. К слову, некоторые из них были в гражданском. По крайнем мере, участковый Мария Осипова сказала, что ее начальник и некоторые коллеги не были одеты в форму.

После инцидента пострадавшего вместе с его обидчиком посадили в «Газель».

Мы спросили Тимофеенко, зачем он прыснул в лицо полицейскому, на что тот ответил, что хотел помочь тому парню, который лежал на земле. Фамилии Белякова он не называл, - подытожила Мария Осипова.

Фото с портала Яндекс.Карты.

У полицейского Андрея Фролова диагностировали химический ожог роговицы легкой степени. На восстановление стражу порядка понадобилось три недели. Кстати, своей вины Тимофеенко не отрицает. И даже раскаивается в содеянном.

На второе заседание должны пригласить еще некоторых свидетелей. Кроме того, адвокат обвиняемого заявил, что хочет передать суду некоторые медицинские справки, о которых нежелательно знать СМИ, однако пока к делу подшили только военный билет мужчины.