Во Владимирской области учительницу, ставшую директором школы, чиновники заставляли вернуть деньги за льготную ипотеку

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В 33 регионе молодые педагоги могут получить льготную ипотеку. Условий, казалось бы, немного: возраст до 35 лет, хотя бы год работы в школе и характеристика с работы. С 2012 года, когда начала действовать программа, в ней приняло участие около двухсот педагогов. Однако не у всех попытки решить квартирный вопрос закончились счастливо. К примеру, молодой учительнице из Камешковского района пришлось отстаивать право на жилье в суде.

В 2016 году молодой педагог, работающая в средней школе учителем немецкого языка, получила социальную выплату при ипотечном жилищном кредитовании - 422 033 рубля 18 копеек. В августе 2019 года учительница уволилась, но не потому, что разочаровалась в профессии – ее назначили директором другой общеобразовательной школы. При этом педагог, имеющая высшую квалификационную категорию, продолжала учить детей, совмещая работу директором школы с преподаванием иностранного языка школьникам. Однако в областном департаменте образования посчитали, что раз женщина числится не учителем, а директором школы и проработала в должности учителя меньше пяти лет после получения субсидии, деньги ей не положены. И потребовала вернуть их. А когда педагог не захотела, чиновники обратились в суд, прося взыскать не только социальную выплату, полученную при ипотечном кредитовании, но и возмещении процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных расходов. По мнению сотрудников департамента образования, дополнительная педагогическая нагрузка права на получения этой льготы не давала.

Однако сначала Камешковский районный суд, а потом и областной, куда с жалобой обратились чиновники, поддержал педагога, возвращать деньги ей не придется.

КОНКРЕТНО

Во Владимирской области по региональной программе молодые учителя могут получить поддержку на покупку жилья в двух вариантах: или единовременная выплата на первоначальный взнос по ипотеке, или ежемесячные компенсации части расходов по оплате процентов. Чтобы принять участие в областной программе, необходимо к моменту подачи заявки проработать в школе не менее одного года, иметь положительные характеристики от руководства, а также подписать соглашение с департаментом образования о работе в школе еще в течение 5 лет.