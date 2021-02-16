Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 16 февраля 2021 года: регион вышел на ноябрьские показатели по коронавирусу

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Последнее время показатель суточной заболеваемости коронавирусом постепенно снижался. И было очевидно, что рано или поздно мы выйдем на уровень ноября, когда ежесуточно в регионе заболевали 120-140 человек. И вот это произошло.

Роспотребнадзор обновил данные, и на девять часов утра 16 февраля на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

А вот как распределились случаи по районам региона:

- 32 сл. в г. Владимире,

- 19 сл. в Муромском,

- 15 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 12 сл. в Ковровском,

- 10 сл. в Александровском,

- 9 сл. в Кольчугинском,

- 7 сл. в Суздальском,

- по 6 сл. в Петушинском и Киржачском районах,

- по 5 сл. в Собинском и Судогодском районах,

- по 4 сл. в Меленковском и Юрьев-Польском районах,

- 2 сл. в Гороховецком,

- по 1 сл. в Камешковском, Вязниковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 832 случая заболевания (5676 сл. в г. Владимире, 3235 сл. в Гусь-Хрустальном, 2814 сл. о. Муром, 1869 сл. в Ковровском, 1601 сл. в Александровском, 1539 сл. в Петушинском, 1212 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1003 сл. в Кольчугинском, 926 сл. в Суздальском, 863 сл. в Собинском, 691 сл. в Гороховецком, 668 сл. в Меленковском, 672 сл. в Киржачском, 592 сл. в Камешковском, 572 сл. в Селивановском, 376 сл. в Судогодском, 344 сл. в г. Радужном).

На снижение показателя заболеваемости могла повлиять начавшаяся вакцинация. Однако в последнее время возникли трудности с тем, чтобы привиться. Люди жалуются на то, что были записаны на прививку от коронавируса, однако в итоге вакцины нет. И теперь непонятно, когда ситуация изменится. В департаменте здравоохранения говорят, что в самое ближайшее время ожидается поступление 12300 доз вакцины, а до конца февраля – еще 16,5 тысячи доз. Их должны будут направить в первую очередь в те районы, где вакцина израсходована полностью. Однако уже сейчас темпы поступления лекарства в регион сбились. Так что датировка от департамента, возможно, еще претерпит изменения.

Тем временем, власти города Владимира зачем-то продолжают проводить рейды по магазинам и общественному транспорту, при этом ограничиваясь устными внушениями. Хотя вот 15 февраля был составлен 1 протокол об административном правонарушении.