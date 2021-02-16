В 2020 году владимирцы больше всего жаловались на отказ в кредитных каникулах

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Для всех нас 2020-й год стал особенным. Все-таки коронавирус сильно ударил по экономике. Кто-то какое-то время не работал или работал удаленное, кто-то остался без работы вовсе. И все это сразу же отразилось на списке жалоб, с которыми владимирцы в 2020 году обращались во владимирское отделение Центробанка России.

Вообще, жители региона в прошлом году направили в Банк России 1786 жалоб, что на 4% меньше, чем годом ранее. Среди общего числа жалоб 1147 пришлось на банки, 182 - на страховые компании, 164 – на микрофинансовые организации и 38 – на кредитные потребительские кооперативы.

Пик обращений владимирцев был зафиксирован в апреле-июне 2020 года, то есть в «первую волну» коронавируса. Причем большая часть жалоб была связана с вопросами о кредитных и ипотечных каникулах в период пандемии.

Да и в целом за год владимирское отделение Центробанка получило 501 жалобу по проблемам, связанным с потребительским кредитованием (рост на 21%), 161 обращение по ипотеке (на 21% больше) и 78 жалоб по кредитованию юридических лиц (рост на 53%). Чаще всего владимирцы сообщали о проблемах, связанных с погашением долга, об отказе в кредитных каникулах или реструктуризации кредита, навязывании дополнительных услуг при заключении договора.

А вот количество жалобы на страховые компании сократилось более чем на треть, до 182 обращений. При этом меньше жалоб стало на применение коэффициент бонус-малус (94 обращения), поскольку КБМ стал назначаться раз в год, а при задвоении коэффициента водителю присваивается наименьший. Реже стали встречаться и проблемы с оформлением электронных полисов (11 обращений).

Количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО) снизилось на 31%, до 164 жалоб за год. Чаще всего встречались жалобы на отказы в реструктуризации и на действия по возврату микрозаймов. Уменьшилось и число жалоб на кредитные потребительские кооперативы: на 17%, до 38 сообщений.

Кстати, еще один интересный момент, проявивший себя непосредственно в 2020 году – владимирцы стали жаловаться в Центробанк на мошенничество и социальный инжиниринг (21 обращение), оспаривая факт заключения кредитного договора и заявляя о списании денежных средств аферистами. Кроме этого, жители региона сообщали о «финансовых пирамидах» — 22 обращения, нелегальных форекс-дилерах – 15 жалоб, лжебанках – 10 сигналов. Раньше, в этих случаях люди сначала шли в полицию.