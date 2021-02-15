О том, что на регион надвигается снегопад, было известно еще в пятницу. Уже тогда городская администрация рапортовала о полной готовности к непогоде. В Центре управления городскими дорогами сообщили, что будут работать круглосуточно, техники достаточно, и город не встанет. Подключиться к уборке должны были и управляющие компании. Однако оказалось, что спасение утопающих в снегу — дело рук самих утопающих.Сосед, бери лопату, мы застряли!Что неожиданно, синоптики с прогнозом не ошиблись. 13 февраля снегу намело так много, что не видно было лавочек, лестниц у торговых центров и даже машин. Тем, кто работал в субботу, пришлось встать пораньше, чтобы откопать автомобиль. Но и это не помогло. Машины буксовали и вязли в снегу. Пришлось звать на помощь соседей. Трактора управляющих компаний на подмогу не приехали.- Собирались ехать в бассейн с ребенком, вышли из подъезда и ахнули. Впереди целая вереница машин, которая не может выехать. Муж пошел за лопатой и помогал сначала откапывать, а потом толкать машины соседей. Даже один раз приходил домой, чтобы переодеть насквозь промокшие джинсы. А мы в бассейн в итоге не попали. Пробки на дорогах были ужасные, - говорит жительница Владимира Наталья.В снежный плен попали все районы города, даже центр, который, по идее, должны были вычистить до блеска уже утром. Социальные сети наводнили фотографии людей с лопатами и сугробами выше человеческого роста.- У нас на Октябрьском проспекте скорая подъехать не может, врачи шли пешком от проспекта, иначе потом не смогут выехать, - писали горожане в соцсетях.Уже ближе к вечеру в отдельных дворах стали появляться трактора. Правда, чистить особо уже было нечего — горожане сами себя «откопали».В воскресенье снег идти перестал, но уборка города — опять же в большинстве случаев силами обычных жителей — продолжалась. Родителей срочно просили прийти на помощь, чтобы почистить детские площадки в садиках. Работники спортивной школы №4 по легкой атлетике сами полезли на крышу, чтобы не повалился купол. А сотрудники МЧС помогали чистить от снега Владимирский детский дом им. Карла Либкнехта. Сильным снегопадом здесь завалило веранды, площадки для прогулок и спортивную площадку. Кроме того, заваленными оказались и эвакуационные выходы.Всего силами подразделений МЧС России по всей области за один день от снега были очищены территории более 100 детских учреждений, в работе по расчистке снега приняли участие 175 сотрудников. Этим людям хочется сказать огромное спасибо, и мы говорим! Однако возникает вопрос – у нас теперь МЧС уборкой снега занимается?!Тогда же появились первые оценки процесса уборки снега от чиновников. Мэрия рапортовала, что по состоянию на 13 часов 14 февраля в уборке города заняты более 330 сотрудников и 90 единиц техники МКУ «Центр управления городскими дорогами», почти 750 дворников и 50 единиц техники управляющих компаний. Андрей Шохин особенно поблагодарил жителей Владимира, которые сами вышли во дворы и помогли своим дворникам.- Управляющие организации обязаны выполнять эту работу. Жители - не обязаны, но вышли и оказали помощь своим дворникам, чтобы быстрее навести порядок у себя во дворе. Спасибо родителям, которые помогли прибраться на прогулочных площадках в детских садах. Хотя могли бы, как некоторые, сидеть в социальных сетях и заявлять, что все пропало. Ничего не пропало. Город в целом уже расчищен, единственное о чем попрошу автовладельцев - постарайтесь хотя бы на время освободить проезжую часть и дворовые территории, чтобы могла проехать уборочная техника. А жителям за помощь и понимание - искреннее спасибо, - цитирует слова мэра пресс-служба городской администрации.Машины освободили, а про пешеходов забылиНесмотря на то, что снег больше не идет, радоваться оказалось рано. В понедельник, 15 февраля дороги оказались почищены плохо, машины продолжали буксовать, на дорогах возникли большие пробки. Например, в Пиганово с утра автобус увяз и парализовал все движение.Но если проезжую часть еще худо-бедно почистили, то вот тротуары практически нет. Весь собранный снег утрамбовали на обочины, завалив при этом и пешеходную часть. Людям пришлось пробираться по сугробам. В лучшем случае от тротуаров остались тропинки.- Мы живем на улице Фатьянова, повезли ребенка на санках в садик. И даже не смогли проехать, возле 114-го детсада пришлось санки вместе с ребенком на руках тащить, лезть по сугробам, потому что другой вариант был – идти по проезжей части. Хотя нет, это не вариант – там в кучу сбились машины, которые тоже не могли выехать, - возмущается Алексей, житель Владимира.Та же история и на улице Завадского. Горожанам пришлось лезть по сугробам, прокладывая себе тропинку среди гор снега, под которым где-то раньше был тротуар. Трактор здесь если и был, то точно до выходных.Кстати, мэрия бездействия управляющих компаний не заметила. Цитируем: «Заместитель начальника управления ЖКХ городской администрации Михаил Поваров сообщил, что большинство управляющих организаций ответственно подошли к своей работе, в том числе по уборке снега во дворах многоквартирных домов. В отношении управляющих организаций, работа которых ведется с недостатками, будут подготовлены материалы для передачи в административную комиссию для привлечения к ответственности. Работы по уборке снега в городских дворах силами управляющих организаций продолжаются и сегодня. К этой работе привлечено 32 единицы техники и 611 дворников».КУДА ЗВОНИТЬНапоминаем, что пожаловаться на качество и оперативность уборки во дворах можно по телефонам «горячей линии»: 53-26-30 с 8.30 до 17.00 в рабочие дни.По вопросам уборки Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49, а также в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.А В ЭТО ВРЕМЯМороз вместо снегопадаПо прогнозу владимирских синоптиков, всю неделю во Владимирской области будет морозно. Среднесуточная температура установится на 7 градусов ниже климатической нормы. В ночь на 16 февраля столбик термометра опустится до -26 градусов.