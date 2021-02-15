Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 15 февраля 2021 года: в регионе занято только 57 процентов ковидных коек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще немного, и Владимирская область выйдет на ноябрьские показатели по суточной заболеваемости коронавирусом. Во всяком случае, сегодняшние данные от Роспотребнадзора всячески подталкивают к таким мыслям.

На 9 часов утра 15 ноября на территории Владимирской области лабораторно подтвержден 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам области:

- 39 сл. в г. Владимире,

- 17 сл. в Муромском,

- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 10 сл. в Ковровском,

- 9 сл. в Петушинском,

- по 8 сл. в Суздальском, Кольчугинском, Александровском и Киржачском районах,

- 6 сл. в Собинском,

- 3 сл. в Меленковском,

- по 2 сл. в Судогодском, Юрьев-Польском и Селивановском районах,

- по 1 сл. в Гороховецком и Камешковском районах, а также в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 693 случая заболевания (5644 сл. в г. Владимире, 3220 сл. в Гусь-Хрустальном, 2795 сл. о. Муром, 1857 сл. в Ковровском, 1591 сл. в Александровском, 1533 сл. в Петушинском, 1208 сл. в Юрьев-Польском, 1178 сл. в Вязниковском, 994 сл. в Кольчугинском, 919 сл. в Суздальском, 858 сл. в Собинском, 689 сл. в Гороховецком, 664 сл. в Меленковском, 666 сл. в Киржачском, 591 сл. в Камешковском, 571 сл. в Селивановском, 371 сл. в Судогодском, 344 сл. в г. Радужном).

Тем временем, по сведениям областного департамента здравоохранения, на 14 февраля в региональных медучреждениях действуют 1483 койко-места для пациентов с коронавирусной инфекцией, из которых занято 845. То есть занято 57 процентов коечного фонда.

Ранее в облздраве заверили, что инфекционные госпитали постепенно будут возвращать к повседневной работе в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом. Так, с 15 февраля в обычном режиме начинает работать областной госпиталь ветеранов войн в Камешковском районе и основное здание Камешковской ЦРБ.

Кроме того, закрыли госпиталь в Радужном. Его вернули к терапевтической и неврологической специализации. Поскольку количества терапевтических коек во Владимире сейчас не хватает, больница временно будет принимать не только местных пациентов, но и владимирских.

К привычному режиму работы совсем скоро вернется Областная клиническая больница. Власти надеются, что к 1 марта оттуда выпишут последнего пациента и после «помывки» ОКБ вернется в строй. Этого с нетерпением ждут люди, которым нужна плановая операция.