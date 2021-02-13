Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 13 февраля 2021 года: в регионе продлили упрощенный порядок получения инвалидности

. Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 февраля лабораторно подтверждено 144 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 36 случаев во Владимире, 17 - в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, 9 - в Ковровском, 9 - в Суздальском, 9 - в Кольчугинском, 8 - в Александровском, 7 - в Киржачском, 7 - в Петушинском, 6 - в Судогодском, 5 - в Меленковском, 4 - в Камешковском, 4 - в Юрьев-Польском 2 - в Гороховецком, 2 - в Собинском, 2 - в Селивановском, 1 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 409 случаев заболевания, которые распределились так: 5568 случаев во Владимире, 3189 - в Гусь-Хрустальном, 2764 в окруцге Муром, 1836 - в Ковровском, 1575 - в Александровском, 1516 - в Петушинском, 1203 - в Юрьев-Польском, 1178 - в Вязниковском, 976 - в Кольчугинском, 901 - в Суздальском, 848 - в Собинском, 687 - в Гороховецком, 659 - в Меленковском, 652 - в Киржачском, 585 - в Камешковском, 565 - в Селивановском, 366 - в Судогодском, 341 - в г. Радужном.

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Также за сутки во Владимирской области от коронавируса скончались восемь человек, а всего за время пандемии умерло 759 местных жителей. Кроме того, за последние сутки выздоровело 137 пациентов с коронавирусом, а всего за время пандемии его победило 22463 человека.

Из-за пандемии во Владимирской области до октября продлили упрощенный порядок назначения инвалидности. Как сообщили в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области, приходить лично в инстанции людям не придется - ранее установленная инвалидность автоматически продляется на последующие шесть месяцев. Кроме того, до 1 октября устанавливать инвалидность будут в упрощенной форме – людям не придется лично приходить в Бюро медико-социальной экспертизы, документы передадут по системе электронного межведомственного взаимодействия. Технические средства реабилитации инвалиды также смогу получить без хождения по инстанциям. Как сообщила руководитель Главного бюро МСЭ по Владимирской области Людмила Мороз, медико-социальная экспертиза проводится заочно на основании направления на МСЭ и другой медицинской документации, представленных в бюро лечебными учреждениями. Уточнить информацию по вопросам медико-социальной экспертизы можно по телефону «горячей линии» Главного бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области (4922) 77-87-58 (с 8.30 до 17.00).

Кстати, как рассказала директор департамент здравоохранения Елена Утемова, владимирцы стали реже вызывать скорую. Самыми тяжелыми для врачей были ноябрь, декабрь и новогодние праздники. Много медиков болело, поэтому на вызовы приезжали даже спустя сутки. Тогда работало 12 бригад. Сейчас ситуация нормализовалась, на вызовы выезжает уже 15 бригад, но люди с симптомами ОРВИ, которые подозревают у себя коронавирус, стали реже вызывать скорую.

- Например, 10 февраля поступило 110 вызовов, которые были стратифицированы как экстренные вызовы. Из них 93% были обслужены в течение нормативного времени, то есть от 10 до 20 минут. Максимальное время обслуживания экстренного вызова составило 22 минуты – это превышение нормативного времени, но не настолько существенное, - отметила Елена Утемова. - Остальные вызовы – порядка 125 – относятся к категории неотложных - это повышение температуры, признаки ОРВИ. Я каждый день получаю отчеты станции скорой медицинской помощи и вижу, что количество вызовов по причине ОРВИ, коронавирусной инфекции, пневмонии, у нас реально сократилось.