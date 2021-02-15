Владимирский областной суд обязал губернатора согласовать план приватизации с Заксобранием

Одним из госучреждений, который давно хотят приватизировать, является комбинат "Тепличный". Фото: Артем Бендрик

Данный закон уже можно называть пресловутым. Его начали обсуждать еще в октябре, и все никак не поставят точку. А все потому, что администрация Владимирской области и Законодательное собрание никак не могут решить, кому же за эту самую приватизацию отвечать. И кто будет решать, кому и за сколько продавать МУПы и ГУПы.

На поклон в ЗС

Последний раз о законе «О приватизации государственного имущества Владимирской области» говорили 10 февраля, когда Владимирский областной суд рассматривал иск Заксобрания к областной администрации. Депутатам ЗС не понравилось, что губернатор Владимир Сипягин без их ведома утвердил план приватизации, хотя по принятому ими закону глава региона обязан сначала его выносить на обсуждение в Заксобрание.

Причем областные власти еще в декабре, когда закон только принимался, заявили, что ничего с ЗС обсуждать не будут. Как заявил в конце обсуждения проекта закона вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко, «белый дом» не собирается представлять на обсуждение в ЗС прогнозные планы приватизации. И пойдут на это лишь в том случае, если правительство России при разъяснении порядка продажи госимущества в регионах укажет, что исполнительная ветвь власти обязана это делать.

Судья Ольга Емельянова в итоге с позицией депутатов согласилась и иск удовлетворила. Практически сразу ЗС у себя на сайте разместила сообщение: «Решение суда поставило правовую точку в вопросе о приватизации: распоряжение губернатора не имеет законной силы. Распродавать предприятия по утвержденному им плану нельзя, поскольку конечное решение – за Заксобранием».

Изменить закон до конца марта

В «белом доме» затягивать с ответом ЗС не стали и уже в конце прошлой недели заявили, что об обсуждении плана приватизации госимущества говорить не стоит до тех пор, пока сам закон не будет доработан.

- Обращаю внимание коллег из Законодательного Собрания, что 29 декабря 2020 года Правительство выпустило постановление, в котором утвердило порядок предоставления планов приватизации. В связи с этим нам нужно актуализировать профильное законодательство в соответствии с новыми правилами, то есть до конца марта, - заявил вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко. - Считаю необходимым совместными усилиями организовать и обеспечить ускоренный и бесконфликтный процесс доработки действующего, но проблемного закона о приватизации.

При этом заместитель губернатора отметил, что «во избежание подозрений и обвинений администрации области в желании якобы тайно и кулуарно приватизировать наиболее интересные объекты казённого имущества в интересах неких лиц… все без исключения приватизационные процессы приостанавливаются до завершения всех законодательных и административных процедур, связанных с актуализацией региональной нормативно-правовой базы».

Напомним, что во Владимирской области к объектам госимущества, которые могут быть приватизированы, относятся «Владимиртеплогаз», «Владимирское карьероуправление», «ДСУ-3» и комбинат «Тепличный». Лакомый кусочек, не правда ли?