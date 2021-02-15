Владимирцы стали меньше болеть кишечными инфекциями и туберкулезом

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Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги за прошлый год. Как оказалось, у владимирцев есть повод для радости.

- В 2020 году эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости оценивается как стабильная, по большинству нозологий отмечается тенденция к снижению, уровни заболеваемости не превышают среднемноголетние, - сообщают в ведомстве.

За год никто во Владимирской области не подхватил дифтерию, краснуху, туляримию и еще 43 опасных заболевания. Заметно меньше владимирцы стали болеть инфекционными заболеваниями: по сравнению с 2019 годом инфекционная заболеваемость снизилась по 37 патологиям, в том числе острой дизентерией, вирусными гепатитами, острыми кишечными инфекциями установленной и неустановленной этиологии, коклюшем, энтеровирусной инфекцией, педикулезом, туберкулезом и другими. Снизилось и число заболевших ВИЧ-инфекцией. Это произошло впервые за несколько лет, до этого число таких больных росло.

А вот снижение больных с кишечными расстройствами неожиданным не было. Врачи на это обратили внимание еще летом: в самый сезон «кишечки» было значительно меньше, чем в прошлые годы. Медики предполагают, что на это повлияли «коронавирусные» ограничения: люди наконец-то тщательно мыли руки, поливали антисептиками себя и телефоны, а также не тянули в рот все подряд – он был закрыт маской. Впрочем, не исключено, что на снижение числа заболевших повлияло и качество воды. Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, за два минувших года улучшилось санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения. Доля источников водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям снизилась с 16,8% до 15,4%.

Однако сказать, что Владимирская область победила болезни, нельзя. В прошлом году специалисты отметили резкий рост заболеваемости острым вирусным гепатитом С и внебольничными пневмониями различного генеза. Кроме того, за последние четыре года постоянно растет число пациентов с сердечными заболеваниями и с сахарным диабетом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В региональном управлении Роспотребнадзора оценят коллективный иммунитет владимирцев

В области стартовал мониторинг состояния коллективного иммунитета против инфекций, от которых есть прививки: дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, вирусного гепатита В и менингоковой инфекции. Для этого в больницах разных районов и городов региона у жителей разных возрастов возьмут кровь на анализ в лабораторию вирусологических исследований областного Центра гигиены и эпидемиологии.