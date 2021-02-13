Храм, построенный на месте «Блинчиков», освятят в июле

. Фото: Виктория СУХОВА

В этом году по всей стране будут отмечать 800 лет со дня рождения князя Александра Невского. Крупные мероприятия будут проведены в Санкт-Петербурге, где находится лавра, и Переславле-Залесском, где он родился. Также включен в общероссийскую программу празднования и город Владимир.

Ключевым событием станет освящение храма, расположенного на Большой Московской, в том месте, где раньше стояло кафе «Блинчики».

- 6 июля ждем крестный ход из Москвы с ковчегом, где хранится большая частица мощей князя Александра Невского. После Владимира крестный ход направится в Санкт-Петербург, - рассказал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Сейчас в храме осталось залить полы, уложить плитку и побелить стены. А вот роспись, по всей видимости, сделать к освящению не успеют. Кроме того, епархия ведет переговоры с главой города и инспекцией по охране памятников об установке кованой ограды вместо строительного забора. А летом останется сделать работы по благоустройству территории и замостить дорожки.

Напомним, камень в основание храма заложили в 2014 году в присутствии Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и экс-губернатора Светланы Орловой. А инициатором строительства была почетный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова. Храм может вместить одновременно до 150 человек. Его возвели на деньги мецената из областного центра.

Кстати, когда-то на этом месте была церковь в честь знамени иконы Пресвятой Богородицы, которую разрушили в советское время. Так что круг замыкается.