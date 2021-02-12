Из-за пандемии во владимирских церквях уменьшилось число прихожан

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус наложил отпечаток не только на культурную жизнь владимирцев, но и на церковную. И хотя храмы не закрыли свои двери перед верующими, пришлось соблюдать меры безопасности.

- Во всех церквях сегодня есть маски и дезинфицирующие средства для рук, которыми могут воспользоваться прихожане. Где-то даже установлена разметка, и мы предупреждаем людей, что нужно соблюдать дистанцию. Но к каждому же не подойдешь и не поставишь. У церкви нет репрессивных функций, к нам приходят люди свободно. Поэтому мы никого не выводим, - подчеркнул митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Чаще всего в церковь ходят пенсионеры. А ведь как раз они находятся в группе риска. Многие это понимают, поэтому лишний раз в церковь стараются не ходить.

- Мы, конечно, счет не ведем, но количество прихожан сократилось примерно на 20 процентов. Люди боятся инфекции. И поэтому нам очень жаль, что в Рождество нам не пошли навстречу и не организовали трансляцию богослужения на телевидении, чтобы люди могли, не выходя из дома, к нему присоединиться, - отметил владыка. - Мы очень беспокоимся о Пасхальном богослужении, поэтому написали письма во все инстанции, в том числе и губернатору.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Фото: Виктория СУХОВА

Что же касается отношения церкви к вакцинации, то митрополит отметил, что это дело личное, и каждый сам должен решить, нужно ли ему сделать прививку от коронавируса или нет. Сам владыка тактично промолчал о своем решении.

КСТАТИ

Были во время пандемии у церкви и человеческие потери — от коронавируса умер священник из Коврова. Многие переболели.

- Если мы узнавали о заболевших в том или ином храме, то его закрывали. И он начинал снова работать только после дезинфекции.