Владимирских детсадовцев будут кормить лучше, но дороже

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Детсадовская еда – одно из жутких воспоминаний для многих. Запах капусты и подгоревшей каши, окутывавший при входе в садик, помнят многие. Правда, жить становится лучше и веселее даже детсадовцам, и еда в садиках вызывает все меньше нареканий у детей и родителей. Например, на обычный обед сейчас детям дают салат из огурцов с луком, борщ, куриную котлету с отварным картофелем и компот из изюма, а на полдник - сладкий морковный салат и сырники с джемом.

- У меня до сих пор самое жуткое воспоминание – манная каша в детском саду, вечно холодная, и овсяный кисель. Помню, как меня рвало, меня умывали, переодевали и снова заставляли есть. Но у дочки, к счастью, таких воспоминаний нет, она из всего садиковского меню не ест только два блюда, остальное обожает. Говорит, жаркое в саду вкуснее, чем у меня. И суп тоже, - рассказывает жительница Владимира Анна Мальцева.

Впрочем, недовольные все же оставались: кого-то смущали сосиски в садиковском меню, кого-то – селедка, которую мало кто ест из детей, а кто-то возмущался маленькими порциями – мол, ребенок просто не наедается. Но теперь ситуация изменится: с 1 января этого года вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в образовательных учреждениях. СанПиНом предусмотрено увеличение суточной нормы питания в детских садах, а в рацион введены новые продукты - в частности, мясо индейки, печень, говяжий язык. Как радостно отрапортовали в мэрии, и родители, и повара новации Роспотребнадзора поддерживают.

Вот такое меню сделано было 12 февраля в одном из садиков города. Фото: Алексей СУХОВ

Заведующая детского сада №66 на улице Завадского Оксана Борисова, где в 2019 году построили новые ясли по нацпроекту, отметила: чтобы выполнить новые требования и улучшить меню, достаточно добавить одиннадцать рублей в день на ребенка. Педагоги уже советовались с родителями, и мамы с папами посчитали, что эти деньги за четырехразовое питание с улучшенным и более разнообразным меню не критичны. Согласны с ними и чиновники: начальник городского управления образования Елена Малик согласилась, что требование новых СанПиНов необходимо выполнять. Родительская плата, которая идет именно на питание детей, сейчас составляет 149 рублей, а если ее поднимут на недостающие одиннадцать рублей, составит 160.

Сделать это мэрия имеет право: еще в декабре прошлого года в «Белом доме» установили новый максимальный уровень платы за присмотр и уход за детьми. Повышение коснулось всех районов, но дороже всего присмотр за детьми согласно постановлению областной администрации, действующее с 1 января этого года, обойдется владимирским родителям. Так за обычный двенадцатичасовой день в детском саду максимально возможный тариф равен 161 рублю. Окончательно решать, насколько именно подорожают детские сады, должен муниципалитет. Он в праве и не поднимать расценки. Например, в областной столице родительскую плату не поднимали с 2018 года, но в этом году, судя по всему, повышения не избежать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Родители владимирских детсадовцев могут претедовать на компенсации из бюджета. На первого ребенка родителям компенсируют 20% от родительской платы, на второго ребенка - 50%, на третьего и последующих детей - 70%. На предоставление компенсации мэрия ежегодно направляет 128 миллионов рублей. Кроме того, существуют дополнительные льготы для малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями и других категорий льготников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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