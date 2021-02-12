Коронавирус во Владимирской области на 12 февраля 2021 года: в регион до конца месяца привезут почти 29 тысяч доз вакцины

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусом во Владимирской области. И на 11 часов утра 12 февраля в регионе лабораторно подтверждено 142 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ниже было только 3 декабря, когда заболели за сутки 140 человек.

А вот как распределились случаи по районам области:

- 40 сл. в г. Владимире,

- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 15 сл. в Муромском,

- 10 сл. в Ковровском,

- по 9 сл. в Александровском и Киржачском районах,

- 8 сл. в Суздальском,

- по 6 сл. в Кольчугинском, Петушинском, Судогодском и Меленковском районах,

- по 3 сл. в Собинском и Селивановском районах,

- по 2 сл. в Камешковском районе, а также в Радужном,

- 1 сл. в Юрьев-Польском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 265 случаев заболевания (5532 сл. в г. Владимире, 3172 сл. в Гусь-Хрустальном, 2748 сл. о. Муром, 1827 сл. в Ковровском, 1567 сл. в Александровском, 1509 сл. в Петушинском, 1199 сл. в Юрьев-Польском, 1178 сл. в Вязниковском, 967 сл. в Кольчугинском, 892 сл. в Суздальском, 846 сл. в Собинском, 685 сл. в Гороховецком, 654 сл. в Меленковском, 645 сл. в Киржачском, 581 сл. в Камешковском, 563 сл. в Селивановском, 360 сл. в Судогодском, 340 сл. в г. Радужном).

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Тем временем стало известно, что на сегодняшний день прививки от коронавируса сделали уже больше 23300 человек. Всего израсходовано 72 процента доз вакцины. Больше двух тысяч жителей региона прошли уже второй этап вакцинации.

Как сообщила на вчерашнем брифинге директор департамента здравоохранения Елена Утемова, до 15 февраля регион должен получить еще 12400 доз вакцины. А до конца месяца должно прийти еще две партии — в совокупности около 16,5 тысяч. Итого получается почти 29 тысяч новых доз.

Число желающих сделать прививку растет. Кабинеты в больницах работают даже по субботам, а на повторную вакцинацию записывают на то время, какое удобно пациенту. К слову, Елена Утемова полагает, что активность жителей вызвана с тем, что они начинают планировать свой отпуск и желают избежать рисков.

Вообще, Елена Утемова отметила, что сейчас для врачей скорой помощи настали более легкие времена. Самыми тяжелыми для медиков были ноябрь, декабрь и новогодние праздники. Многие из них болели. Тогда работало 12 бригад. Сейчас их число увеличилось до 15. Кроме того, люди с симптомами ОРВИ, которые подозревают у себя коронавирус, стали реже вызывать скорую.

- Вот, например, 10 февраля поступило 110 вызовов, которые были стратифицированы как экстренные вызовы. Из них 93% были обслужены в течение нормативного времени, то есть от 10 до 20 минут. Максимальное время обслуживания экстренного вызова составило 22 минуты – это превышение нормативного времени, но не настолько существенное, - отметила Елена Утемова. - Остальные вызовы – порядка 125 – относятся к категории неотложных - это повышение температуры, признаки ОРВИ. Я каждый день получаю отчеты станции скорой медицинской помощи и вижу, что количество вызовов по причине ОРВИ, коронавирусной инфекции, пневмонии, у нас реально сократилось.