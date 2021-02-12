Коронавирус ускорит вымирание малых городов во Владимирской области

Данные департамента юстиции по рождаемости и смертности за последние полгода не дают поводов для радости. Так в январе смертность превысила рождаемость почти в три с половиной раза. Если родилось в регионе в первый месяц текущего года всего 762 младенца, то вот умерло уже 2526 человек.Плохо будет в любом случаеРождаемость у нас год от года становилась ниже. Однако смертность с приходом коронавируса увеличилась значительно. Для сравнения в январе 2020 года умерло всего 1904 человека. В 2019 году умерших было чуть больше, но тоже не так катастрофически – 2069 человек. А тут сразу 2,5 тысячи человек. Все эти 600 «лишних» умерших напрямую связаны с коронавирусом. В свое время директор департамента здравоохранения Елена Утемова сама признала, что избыточная смертность выросла от нового штамма вируса, который не только сам приводит к смертям, но еще и увеличивает риски осложнений других заболеваний, которые также могут стать летальными.Мы решили узнать у социологов, как это может повлиять на демографические процессы в регионе в ближайшей и далекой перспективе. И, по их мнению, ничего хорошего Владимирскую область не ждет. Впрочем, коронавирус радикально ничего не изменил, но он ускорил те тенденции, которые происходили в регионе в последние 15-20 лет.- Мы, в общем-то, уже достаточно длительное время наблюдаем за вымыванием нашего населения, - рассказал генеральный директор владимирского «Независимого агентства региональных исследований» Евгений Полковников. – Происходит оно, в первую очередь, за счет малых городов региона. Потому что если из Владимира, Коврова и Мурома хоть и уезжают люди, но сюда и приезжают, то остальные города лишь теряют население. Вот, смотрите: Красная Горбатка за последние 20 лет потеряла четверть своего населения. В 2000 году здесь проживало около 10500 человек, в 2020-м – 7801 человек. Или Гусь-Хрустальный, где в 2000 году население составляло около 73 тысяч человек, а сейчас 53 тысячи. То есть почти на 30 процентов население уменьшилось.Люди едут в Москву, Санкт-Петербург и за границу. При этом подпитывается уже многие годы Владимирская область лишь за счет трудовых мигрантов. Сейчас, когда миграция между регионами и странами снизилась, эта подпитка уже мало поможет.В итоге, социологи предполагают, что в долгосрочной перспективе, если ничего не предпринять, во Владимирской области малых городов практически не останется. Будущее в регионе, как уже упоминалось выше, есть, по сути, лишь у Владимира, Коврова и Мурома.- Уже сейчас многие инвесторы, которые хотели бы прийти в малые города Владимирской области сталкиваются с трудностями нехватки трудовых ресурсов, а дальше с этим будет только сложнее, - предполагает Евгений Полковников. – При этом привлечение мигрантов на такие проекты с точки зрения демографии тоже не перспективно, так как повышает уровень социальной напряженности.Регион без федеральной поддержки не справитсяКстати, с точки зрения Евгения Полковникова, инвестпроекты вообще не очень продуктивны. Да, они дают положительный эффект, но это капля в море.- Власти зачастую думают, что вот сейчас они приведут инвестора, тот создаст большое производство с огромным количеством рабочих мест, люди будут заняты – всё, проблема решена, - объяснил Евгений Полковников. – Но, такие проекты срабатывают не везде и не всегда. Да, в одной местности это может стать панацеей, а где-то население все равно будет уезжать. Потому что остальная инфраструктура в городке отсутствует. Нет здравоохранения, нет нормальной досуговой составляющей. Беда в том, что многие эти стороны нашей жизни областные власти без федеральной поддержки не решит.Сейчас перед областными и местными властями, по мнению социолога, стоит задача анализа ситуации по каждому конкретному городу. При этом нужно не только проследить динамику демографических процессов в каждом из населенных пунктов, но и выяснить причины снижения численности населения. После этого нужно будет продумывать, за счет чего город мог бы привлечь к себе людей. Где-то такой палочкой-выручалочкой может стать туризм (Владимир и Суздаль), где-то промышленность (Ковров), где-то медицина (Петушки). И дальше вокруг этого надо выстраивать вообще все.