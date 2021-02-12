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Общество

Коронавирус ускорит вымирание малых городов во Владимирской области

Социологи не ждут ничего хорошего для 33 региона в ближайшие годы
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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