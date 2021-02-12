Перед забором все равны: во Владимире установят новые ограды

В областной столице третий год активно устанавливают металлические заборы типа «крест». Они появились практически во всех районах города – как в центре, например, на Студеной горе около авиамеханического колледжа, так и в спальниках, к примеру, в Добром. Активно ставить заборы вдоль дорог, призванные защитить прохожих от вылетевших на тротуар машин и помешать несознательным людям перебегать дороги в неположенном месте, во Владимире начали летом 2018 года.По данным активистов из сообщества «Владимир без заборов», за это время в городе поставлено около пяти километров оград, как минимум четверть из них не соответствует требованиям ГОСТ. Не верят они и в защиту заборов: мол, эти ограды только создают ложное чувство безопасности, а пешеходов все равно сбивают, только в других местах. К слову, ставить заборы – не дешевое удовольствие для бюджета города. Одна двухметровая секция такого оцинкованного забора типа «полукрест» обходится городскому бюджету в четыре тысячи рублей. Общественники-урбанисты подсчитали: на установку ограждений потрачено примерно 10 миллионов рублей, не считая денег, потраченных на их содержание.В скором времени заборов в городе станет еще больше: новые ограды появятся у пешеходных переходов со светофорами на перекрестках улиц Мира и Полины Осипенко, Мира и Батурина и Мира и Горького. Как уверяют чиновники, установка заборов типа «крест» не их прихоть, просто муниципальный «Центр управления городскими дорогами» получил очередной исполнительный лист отдела судебных приставов на установку пешеходных ограждений. При этом «город в заборах», по их словам, - не прихоть чиновников, а требование Федерального закона «О безопасности дорожного движения».«Пешеходные ограждения перильного типа требуется устанавливать у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием, причем с обеих сторон проезжей части, на расстоянии не менее 50 метров в обе стороны от пешеходного перехода. Заметим, что МКУ «ЦУГД» не может устанавливать в качестве ограждений некие архитектурно-художественные изделия, радующие утонченный эстетический взгляд. Пешеходные ограждения должны соответствовать совершенно определенному ГОСТу», - объясняют в городской администрации.Впрочем, общественники и тут не согласны: с прошлого года заборы можно заменить кустами иди газоном, если его ширина больше одного метра. А живая изгородь во Владимире, где катастрофически не хватает зелени, кажется более привлекательным вариантом. Против заборов возражают не только активные горожане, но и профессионалы.- Я на стороне общественников. Свою главную функцию - защиту пешеходов от автомобилей заборы не выполняют, и внешний облик города крайне уродуют, - говорит владимирский архитектор Катерина Манасова.А ТЕМ ВРЕМЕНЕМВладимирские активисты уверены: для решения проблемы нужно осознать ее масштаб. И просят помочь им сосчитать «кресты» в городе. «При следующей встрече с забором — а их можно увидеть в самых неожиданных местах — потратьте несколько минут и измерьте его длину.Сделать это просто: достаточно сосчитать количество стандартных секций ограждения. Длина каждой из них — 2 метра. Результаты своих вычислений пишите в комментариях к этому посту: https://vk.com/vladimir_bez_zaborov.Какие заборы уже успели посчитать?- перекресток Суздальского пр-кта и ул. Комиссарова — 420 м;- перекресток Октябрьского пр-кта и ул. Мира — 322 м;- перекресток ул. Безыменского и Комиссарова — 160 м;- перекресток ул. Мира и Северной — 568 м;- ул. Коммисарова, напротив гимназии № 35 — 348 м;- ул. Студеная гора, около авиамеханического колледжа — 240 м;- ул. Тракторная, около «Мегаторга» — 276 м;- Садовая площадь — 74 м.