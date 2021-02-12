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Общество

Перед забором все равны: во Владимире установят новые ограды

А владимирские активисты объявили поход против «крестов» и начали их пересчитывать
Полина Немчинова
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