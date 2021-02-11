Три школы во Владимирской области ушли на внеплановые каникулы

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10 февраля в школах региона стартовала итоговая аттестация. Она началась с собеседования по русскому языку в 9 классах. В нем приняли участие около 13 тысяч школьников.

- Но так с Нового года у нас сохраняется тенденция увеличения числа детей, заболевших ковидом, есть девятиклассники, которые не проходили собеседование. Они смогут это сделать 10 марта, - рассказала Ольга Беляева, директор департамента образования.

Сегодня на больничном находится 132 школьника (за неделю число увеличилось на 32 человека) и 38 педагогов (на 17 меньше). В связи с этим отдельные классы в 16 школах закрыты на карантин.

Наибольшее число таких классов — в Гусь-Хрустальном. В 7 школах на карантин отправлено около 400 человек.

- Закрыты несколько классов в двух школах Александровского и Гусь-Хрустального районов. И по одному классу закрыто во Владимире, Коврове, Муроме, Киржачском и Судогодском районах, - перечислила Ольга Беляева.

Из-за непростой ситуации было принято решение о внеплановых каникулах в нескольких школах. Речь идет о двух образовательных учреждениях в Петушинском районе и Гаврильцевской школе Камешковского района.

- Что касается педагогов, то они стали болеть меньше. Часть из них уже имеют иммунитет после перенесенного коронавируса. Например, в Радужном переболело больше 30 процентов учителей, в Юрьев-Польском — больше 25 процентов. Ну и, конечно, активно ведется вакцинация педагогов. Сейчас ее прошли 1600 человек, еще 1000 ждут своей очереди, - отметила Ольга Беляева.

Если говорить о детях, посещающих детские сады, то они болеют меньше. На сегодняшний день на карантин частично закрыты 9 учреждений: 8 групп в семи садах Гусь-Хрустального, по одной группе — в Муроме и Киржачском районе.

Стоит отметить, что процент заболеваемости в регионе ниже, чем в целом по России.