Коронавирус во Владимирской области на 11 февраля 2021 года: во Владимире привилось около 2 процентов от общего населения города

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусом во Владимирской области. И на 10 часов утра 11 февраля лабораторно подтверждено 144 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Кстати, в 2021 году это минимальный уровень. Ниже пока не было. Мелочь, а приятно.

А вот как распределились случаи по районам области:

- 41 сл. в г. Владимире,

- 19 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 16 сл. в Муромском,

- 12 сл. в Ковровском,

- по 8 сл. в Александровском, Кольчугинском и Киржачском районах области,

- по 7 сл. в Суздальском и Судогодском районах,

- 5 сл. в Меленковском,

- 4 сл. в Собинском,

- 3 сл. в Вязниковском,

- по 2 сл. в Камешковском и Гороховецком районах,

- по 1 сл. в Юрьев-Польском районе, а также в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 123 случая заболевания (5492 сл. в г. Владимире, 3156 сл. в Гусь-Хрустальном, 2733 сл. о. Муром, 1817 сл. в Ковровском, 1558 сл. в Александровском, 1503 сл. в Петушинском, 1198 сл. в Юрьев-Польском, 1178 сл. в Вязниковском, 961 сл. в Кольчугинском, 884 сл. в Суздальском, 843 сл. в Собинском, 685 сл. в Гороховецком, 648 сл. в Меленковском, 636 сл. в Киржачском, 579 сл. в Камешковском, 560 сл. в Селивановском, 354 сл. в Судогодском, 338 сл. в г. Радужном).

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Тем временем мэрия отрапортовала, что владимирцы активно прививаются от коронавируса. Ежедневно прививку делают от 390 до 430 жителей города. Так, если по состоянию на 9 февраля привившихся было 5856 человек, то на 10 февраля вакцину получили 6290 человек. Из них почти 450 жителей уже вакцинировали обеими компонентами вакцины.

Впрочем, пока вакцинировались от коронавируса 1,76 процента от общего населения города. А ВОЗ уже неоднократно заявлял, что у 65-70 процентов населения должен быть иммунитет от коронавируса, чтобы начать чувствовать себя спокойно. Так что мы еще только в начале пути.

Владимирцы могут сообщить о своём желании привиться от коронавируса по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час.

Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на станции Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Кроме того, жители Владимира могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, тяжёлые аллергии. Также с момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.

Вакцина, с помощью которой прививаются жители Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.