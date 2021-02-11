На «Лыжню России» во Владимире пустят строго ограниченное число участников

. Фото: Александр УТКИН

«Лыжня России» во Владимире пройдет в 39-й раз. За это время мы уже привыкли, что в середине феврале в парке «Дружбы» собираются толпы лыжников, а также тех, кто за них болеет. В последние годы посещаемость одного из самых массовых спортивных мероприятий превышала 10 тысяч человек.

Без справки никак

И вот наступил 2021-й год. Еще бы полгода назад из-за коронавируса «Лыжню России» вовсе не удалось бы провести. Сейчас это сделать можно, но с ограничениями. Причем весьма существенными. Еще в начале этой недели стало ясно, что лыжные гонки пройдут без зрителей, концерта и полевой кухни. А 10 февраля организаторы соревнований сказали, что и до самого старта допустят не всех.

- Максимум участников, который нам разрешен, - три тысячи человек, - рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва №3 по лыжным гонкам и биатлону Денис Храмов. – Раньше возможен был вариант, когда число участников было больше, чем номеров и шапочек. Люди просто приезжали и бежали вместе со всеми. Но в этом году этого мы себе позволить не можем.

При этом людям старше 65 лет по-прежнему нельзя выходить из дома, поэтому их до гонок не допустят. Исключение делается лишь для тех, кто уже привился от коронавируса. Причем с момента повторной вакцинации должно пройти 14 дней. Во время регистрации пенсионерам надо будет предъявить справку о том, что две недели уже прошли.

- Кроме того, всем лицам младше 18 лет нужна справка от врача о состоянии здоровья, - сказал Денис Храмов. – Желательна такая справка и от тех, кому исполнилось 18 лет. Но если ее нет, взрослые участники имеют право оставить подпись под документом, что за свое состояние они несут личную ответственность.

Впрочем, в любом случае всем участникам перед стартом измерят температуру. Если она будет высокой, то придется с лыжами отправиться домой.

Самую спортивную семью «отменили»

А вообще, регистрации на «Лыжню России» во Владимире уже стартовала 9 февраля. За первые два дня две тысячи человек уже зарегистрировались на гонку. Так что стоит поторопиться. Иначе можно остаться с носом. Регистрация продлится до пятницы, 12 февраля включительно.

Ну, а 13 января в 12 часов официально начнется «Лыжня России», хотя ряд стартов будет дан раньше. Сами дистанции не менялись. По-прежнему их будет три. Сначала лыжники стартуют в гонке на пять километров, затем выйдут на старт те, кто хочет пробежать один километр. Наконец, в 12.00 будет дан старт для тех, кто бежит 10 километров.

. Фото: Алексей СУХОВ

За первое место спортсмену положен кубок, медаль и диплом, за второе и третье места – лишь медаль и диплом. При этом всем победителям вручат призы от городской администрации, а также подарки от спонсоров. Что подарят, в мэрии не стали уточнять.

При этом наградят также самого юного участника и самую юную участницу. Им просто вручат подарки. А вот номинацию «Самая спортивная семья» решили в этом году не вводить. Причина все та же – коронавирусные ограничения.