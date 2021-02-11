Редкий региональный музей может похвастаться таким большим собранием книг, которое имеет Владимиро-Суздальский музея-заповедник. Сегодня здесь хранится 8 тысяч уникальных экземпляров. Что-то поступало из фондов Александра Невского, что-то музей приобретал в антикварных магазинах, много книг подарили обычные люди.Больше 10 миллионов от МинкультаДо недавнего времени площадь книгохранилища была всего 50 квадратных метров, а старинные издания стояли в обычных шкафах 80-х годов и даже располагались на полках типа стенки «Русь», которая была на пике популярности в советское время.Но благодаря Министерству культуры, которое выделило 7,5 миллионов рублей, музей не только обновил «святая святых», но и вдвое увеличил площадь. Теперь книгохранилище представляет собой три просторных зала с металлическими шкафами.- По новым требованиям, эти шкафы должны иметь определенную толщину, систему крепления, чтобы выдерживать вес книг и не заваливаться. Кроме того, в них обязательны горизонтальные полки (выдвижные – Авт.), где можно хранить, например, карты или другие документы, - объяснила Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ.Больше трех миллионов было выделено и на специальное переносное оборудование — очистители, увлажнители и осушители воздуха, с помощью которых удается поддерживать нужную температуру и влажность воздуха.- Основная миссия музея — найти, сохранить, отреставрировать и показать людям. Сегодня мы сможем достойно хранить наш книжный фонд, - отметила Светлана Мельникова.Уникальные изданияВ книгохранилище можно найти немало редких изданий. Например, в фондах есть первая миниатюрная книга, которая была выпущена 380 лет тому назад и величиной всего 9 сантиметров. Таких по всей стране всего девять. Также здесь хранится первая книга с титульным листом (раньше они выпускались без титульника).Особая гордость музея - первый иллюстрированный букварь Кариона Истомина, который был сделан специально для сына Петра Первого, царевича Алексея.- Этот букварь бесценен потому, что при его создании был применен принцип «развлекая, обучай». Этих букварей было издано всего 106 экземпляров. К нам в музей он попал из Флорищевой пустыни Нижегородской области. Там очень часто бывал митрополит Илларион, который, скорее всего, был знаком с Карионом Истоминым, - рассказала Светлана Мельникова.На страницах букваря изображена буква, а также нарисованы предметы, которые на нее начинаются. Дополняют страницу назидательные стихи.Особое внимание заслуживает книга «Беседы Иоанна Златоуста» 1623 года, которую музей купил в антикварном магазине. Когда-то царевичу Алексею ее подарил дядя князь Куракин. На страницах книги есть рукописные записи, которые принадлежат перу самого царевича. Чтобы доказать это, пришлось обратиться в столичную организацию «Мосэкспертиза», которая изучает почерк.Сейчас в фондах музея хранится 1300 старопечатных книг и 1200 первопечатных рукописей. Большинство книг настолько тяжелые, что их приходится возить на тележках.