Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 10 февраля 2021: в областном центре по-прежнему не штрафуют в автобусах за отсутствие маски

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Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 146 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших во Владимире - 39 случаев, 18 в Муромском, 17 в Гусь-Хрустальном, 11 в Ковровском, 10 в Александровском, 9 в Суздальском, 7 в Кольчугинском, 7 в Меленковском, 7 в Вязниковском, 6 в Киржачском, 6 в Судогодском, 3 в Камешковском, 2 в Юрьев-Польском, 2 в Гороховецком, 1 в Собинском, 1 в Радужном. Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 24 979 случаев заболевания, которые распределились следующим образом: 5451 случаев во Владимире, 3137 в Гусь-Хрустальном, 2717 в округе Муром, 1805 в Ковровском, 1550 в Александровском, 1503 в Петушинском, 1197 в Юрьев-Польском, 1175 в Вязниковском, 953 в Кольчугинском, 877 в Суздальском, 839 в Собинском, 683 в Гороховецком, 643 в Меленковском, 628 в Киржачском, 577 в Камешковском, 560 в Селивановском, 347 в Судогодском, 337 в г. Радужном. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, все больные находятся под медицинским наблюдением, определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование. Также за последние сутки скончалось от коронавируса шесть человек, а всего от ковида в регионе умерло 737 жителей. Кроме того, за последние сутки 137 человек выздоровели от коронавируса, а всего за время пандемии коронавирус победили 22 044 человека.

В регионе хотя и смягчают «коронавирусные» ограничения, совсем их отменять не пока не планируют. Так масочный режим продолжает действовать, в областной столице проходят ежедневные рейды по рынкам, магазинам и общественному транспорту. Как уверяют чиновники, нарушителей практически нет: большинство в масках, а у кого их нет, готовы надеть СИЗы по первому требованию. Протоколов практически не составляют – как подчеркивают в мэрии, главная задача не собрать штрафы, а провести профилактику. Так 10 февраля проверили 23 автобуса и троллейбуса, протоколов не составляли.