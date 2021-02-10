Жители областной столицы все чаще встречают лисиц в городе, делают фото и видео. За последние три месяца лис заметили на улицах Офицерской. Диктора Левитана, Разина, Добросельской, Сущевском проезде, около Суздальского проспекта и даже в центре города – в парке Липки. Последний случай произошел 8 февраля – владимирец Сергей Кузнецов заснял лисицу, выкапывающую косточку из сугроба.Впрочем, как говорят специалисты, ничего удивительного в зимнем появлении лисиц нет: животные мигрируют в поисках корма, которого в городе, среди открытых помоек, достаточно. Кроме того, поголовье лисиц в регионе выросло: охотиться на них стали реже. Спрос на пушнину упал, зато появилось множество заброшенных полей с грызунами – естественной пищи этих хищников. А рост популяции заставляет лисиц мигрировать и осваивать новые территории. Необязательно, что в город приходят только больные бешенством животные: лисы, поняв, что человек не представляет опасности, вполне могут выйти на поиски пропитания. Тем более что бродячих собак благодаря отлову за последние годы стало меньше. А значит, и здесь дикие животные могут чувствовать себя в безопасности. Впрочем, подкармливать рыжих красавиц и даже просто подходить к ним, не стоит.- Кроме бешенства лисицы могут переносить и другие опасные заболевания, например, чесотку. Кроме того, испугавшись, оно может напасть на человека, покусать. Все-таки предсказать поведение животного до конца невозможно. Поэтому я бы не рекомендовала ни подкармливать диких животных, в том числе лисиц, ни подходить к ним близко, - предупреждает ветеринарный врач Ольга Колганова.Кстати, Владимирская область остается неблагополучной по бешенству уже не один год. По данным Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, наш регион входит в десятку регионов, где выявлено наибольшее количество бешеных животных. Новые случаи регистрируют каждую неделю и чаще всего опасное заболевание переносят дикие животные – лисы и енотовидные собаки. Так новый карантин из-за опасного заболевания ввели в деревне Внуково Суздальского района 3 февраля. Продлится он практически месяц, до 26 февраля. В это время из деревни нельзя вывозить собак и кошек и продавать их. Также собак требуют держать на привязи, чтобы уменьшить их шансы встретиться с дикими и бездомными животными, и сделать прививку от бешенства всем питомцам, которые живут в угрожаемой зоне – Новоалександровском муниципальном образовании Суздальского района.