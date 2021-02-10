Ежегодно 14 февраля проходит Международный день книгодарения. Он отмечается уже девять лет в более чем 30 странах мира. Главная идея — вдохновлять людей дарить детям хорошие книги и показать, что бумажная книга не теряет своей ценности в век технологии и остается желанным подарком.Владимирская областная библиотека для детей и молодежи проводит эту акцию уже в пятый раз. Книги собирают для разных библиотек, преимущественно сельских. За все это время удалось помочь 19 учреждениям, куда было направлено больше пяти тысяч современных изданий.В этом году библиотека собирает книги для Бавленской сельской библиотеки. Там хотят обновить детскую литературу.- Просим владимирцев присоединиться к нашей традиционной акции и приносить яркие энциклопедии, приключенческую литературу, книги, которые входят в школьную программу, сказки. Можно приносить не только новые книги, но и издания из домашней библиотеки в хорошем состоянии. Главное, чтобы это была современная литература, а не вышедшая давным-давно, с пожелтевшими страницами, которую рука не поднимается выкинуть. Мы тщательно отбираем все книги и отвозим только лучшие, - подчеркнула Евгения Гранкина, заведующая отделом продвижения чтения и внешних связей Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи.К слову, если раньше акция длилась один день, то на этот раз праздник растянули на неделю, подготовив самые разные мероприятия для читателей. Вход на некоторые из них, например, на представление театра теней сделали за подаренную книгу.Владимирцы дарят литературу библиотеке охотно. Только за один день горожане принесли больше 50 книг!Завершающим аккордом Недели книгодарения станет 14 февраля. В этот день библиотекари и волонтеры выйдут на улицы и будут задавать прохожим разные вопросы. Тот, кто ответит верно на все, получит в подарок книгу, всем остальным подарят закладки.В 12 часов акция начнется перед корпусом библиотеки на проспекте Строителей, 23. В 14 часов — перед корпусом библиотеки на ул. Мира, 51.Кстати, книги для сельской библиотеки планируют собирать до 21 февраля.КОНКРЕТНОРасписание мероприятий на неделе книгодаренияКорпус на улице Мира, 51:10 февраля 18.00 —«Вечер литературных предсказаний» — вечер книг и волшебства. Что готовит 2021 год? Узнаем с помощью свитка с предсказанием от героев художественных произведений. 12+11февраля 11.00 — «Герои любимых сказок» — творческий час. Создадим портрет героев авторских и русских народных сказок (по предварительной записи). 6+11февраля 16.00 —«Книга-брелок» — создание оригинального брелока в виде книги. 6+12 февраля 17.00 — «В гостях у Конька-Горбунка» — творческий час по изготовлению фигурки героя сказки Ершова «Конек-Горбунок» (к 165-летию со дня написания книги). 6+14 февраля 11.00 — «Книга – лучший подарок» — представление театра теней. Вход — новая книга в подарок сельской библиотеке! 0+14 февраля 12.00 –«Читаем вместе!»— громкие чтения сказок народов России 6+14 февраля 16.00 – Fables come to life (Басни оживают) – инсценированные прочтения известных басен на английском языке 10+14 февраля 17.00 — «Герои любимых сказок» — творческий час. Создадим портрет героев авторских и русских народных сказок (по предварительной записи). 6+В течение дня «Книга-оригами» — создание миниатюрной книги в технике оригами. 6 +Корпус на проспекте Строителей, 2310 февраля 18.00 — «Ты открываешь их, а они – тебя» — встреча клуба молодых родителей «Библиомама». О пользе чтения, почему надо читать расскажем писатель, психолог, координатор фестивальных гастрольных программ Владимирского академического театра драмы Ольга Гунина. 16+11 февраля 14.30 — «Загадки старых переплетов» — познавательная беседа об истории создания книг 6+12 февраля в течение всего дня — «Очарованный Русью странник» -обзор книжной выставки к 190-летию Лескова 12+14 февраля — в течение всего дня — «Книжная кладовая» — игра-викторина 6+14 февраля 17.00 — Рок-библиотечник — выступление владимирских музыкантов, выставка любимых книг; литературно-музыкальная викторина «Музыка в книгах». Вход на концерт — новая книга в подарок сельской библиотеке!16+На сайте и в официальных группах библиотекиВ течение недели в 18.00 - «Лучший подарок» — сотрудники библиотеки и читатели расскажут о подаренной им книге, которая оставила яркие воспоминания 6+Каждый день в 15.00 — «Лучшие видео о книгах» — лучшие серии проектов.12 февраля 10.00 — «Мы любим Агнию Барто» — онлайн викторина к 115-летию со дня рождения детской писательницы. 0+