В ночь с 8 на 9 января во Владимире ожидается одна из самых холодных ночей этой зимой. Столбик термометра может опуститься до -27 градусов. Естественно, у многих родителей и тем более их детей главный вопрос – надо ли завтра идти в школу?В мэрии Владимира отвечают, что идти надо. Во всяком случае, сознательно отменять занятия нигде не собираются. Как сообщили в администрации города, несмотря на ударившие морозы, во всех детских садах и школах города соблюдается температурный режим, жалоб от родителей не поступало. Мониторинг теплового режима в учреждениях образования проводится ежедневно.- Вместе с тем, руководству школ рекомендовано с пониманием отнестись к решению родителей под собственную ответственность оставить ребенка дома: прогулом для учащихся 1-5 классов не будет считаться неявка на занятия при температуре ниже минус 20 градусов, для учеников 5-11 классов — ниже минус 25 градусов, - сообщают в пресс-службе мэрии.Тут есть еще один важный нюанс - уже днем 9 февраля воздух начнет прогреваться, и синоптики обещают до -17 градусов. Однако утром будет еще очень морозно. Таким образом, рекомендации мэрии остаются в силе.В управлении образования напоминают: школьную программу в случае пропуска уроков следует изучать самостоятельно, выполняя все предусмотренные учебными планами задания.