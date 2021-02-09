Все страны в гости к нам: за пять лет во Владимирскую область хотят привлечь 5 миллионов туристов

День купца в Гороховце показывает, что в регионе делают ставку на событийный туризм. Фото: Михаил ЯЗЫНИН

Владимирская область славится своими белокаменными памятниками. И нам постоянно говорят, что мы туристически привлекательный регион. Однако туристы больше, чем на один день, у нас не задерживаются. Все музеи можно посмотреть за сутки, инфраструктура хромает, гостиницы – в плачевном состоянии да еще и с высоким ценником. Можно сказать, что «выживаем» мы только за счет большого потока китайцев.

Понимают это и чиновники, поэтому на развитие туризма будет направлено 98 миллионов 950 тысяч рублей — по 19,8 миллиона в год. К 2025 году туристический поток должен вырасти до 5,3 миллиона человек. Фантастика?

Областная администрация в своем успехе не сомневается: предыдущая программа позволила увеличить число внутренних туристов с 1,3 до 1,5 миллиона человек, а иностранных туристов — с 97 до 122 тысяч. Объем оказанных услуг вырос на шесть миллионов - с 1 миллиарда 275 миллионов рублей до 1 миллиарда 281 миллионов рублей.

Чек туриста — 4500 рублей

Сегодня в регионе действует больше 190 туристических фирм, 37 из них внесены в Единый федеральный реестр туроператоров. По их данным, больше всего туристов приезжает к нам из Москвы и Московской области — 65 процентов. 6 процентов — из Санкт-Петербурга, 4 процента — из Рязанской области, 3 процента — из Калужской области и Нижнего Новгорода. 15 процентов приходится на другие регионы, в частности, Архангельскую, Пензенскую, Кировскую, Брянскую, Липецкую, Ярославскую, Белгородскую, Самарскую области.

Чаще всего к нам приезжают индивидуальные туристы среднего возраста с детьми, а также молодежь с доходами выше среднего. Средний чек гостя — с размещением в гостинице, питанием, покупкой сувениров и билетами в музеи обходится в 4500 рублей.

Надо отметить, что в областном центре можно остановиться на ночь как в хостеле за 500 рублей, так и в гостинице, где цена, в зависимости от звезд, начинается от 2500 рублей.

К слову, у нас лишь только 1 гостиница имеет пять звезд, 14 — 4 звезды, 25 — 3 звезды, 10 — 2 звезды и 12 — без звезд.

За кластером — будущее?

Анализ, проведенный составителями программы, показал, что во Владимирской области не развиты логистика и инфраструктура, нет проектов, рассчитанных на длительное пребывание гостей. Также в регионе не хватает квалифицированных кадров и хорошего сервиса. В числе проблем — отсутствие единого бренда и реестра всех объектов показа, конкуренция со стороны «соседей», нехватка инвестиционных проектов и плохая узнаваемость торговой марки «Малое Золотое кольцо России».

Кроме того, на слабом развитии туризма сказываются недостаток объектов досуга, плохое состояние дорог и придорожной инфраструктуры, недостаток мероприятий, которые бы позволили привлечь гостей в регион.

Вместе с тем одной из особенностей Владимирской области является продвижение событийного туризма — проведение фестивалей и ярмарок. Большой популярностью пользуются культурно-познавательный, военно-патриотический, детский образовательный, гастрономический, религиозный и событийный.

Комплекс "Пужалова Гора" вполне может поддержать кластер спортивного туризма. Фото: "КП" Архив

Перспективными видами туризма для развития «белый дом» считает также детский, экологический, сельский, промышленный, гастрономический, лечебно-оздоровительный, автотуризм, пляжный и деловой. Впрочем, развитие двух последних вызывают большие вопросы.

Упор будет сделан на создание туристических кластеров — локаций с развитой инфраструктурой, и создание новых точек притяжения туристов.

Кстати, вице-губернатор Александр Ремига в минувшие выходные посетил горнолыжный комплекс «Красная горка» в Ковровском районе.

«Вместе с собственником комплекса Дмитрием Поликановым обсудили развитие туризма в регионе. На данныи момент территория Ковровского раи она является перспективнои для создания полноценного туристического кластера. Уже сеи час здесь есть необходимая инфраструктура, которая позволит создавать различные направления для отдыха: Доброград, горнолыжныи комплекс «Красная горка», музеи «Усадьба двух генералов», Усадебныи комплекс Танеевых», - написал на своей странице в инстаграме вице-губернатор.