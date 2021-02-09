Из-за ограничений, связанных с пандемией, XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино пройдет в смешанном формате. С 15 по 23 марта мероприятие будет идти онлайн. Организаторы предупреждают, что доступ к просмотрам ограничен территорией России.С 17 по 22 марта фестиваль традиционно пройдет в ГТК «Суздаль», где посмотреть фильмы могут все желающие.Каждый год у фестиваля новая тема смотра, которая обыгрывается в оформлении площадок форума, в плакате и заставке. На этот раз ей станет — время роста. Для мультипликатора чувство времени – это один из основных профессиональных навыков. Сколько должно длиться то или иное движение, как долго персонаж остается в статике. Работая с понятием времени на экране, мы, по сути, создаем его!Традиционно основное внимание представителей творческого цеха анимационной индустрии приковано к конкурсной программе, в которую будут включены самые новые работы, произведенные студиями, объединениями, учебными заведениями и отдельными авторами: авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики, полнометражные анимационные фильмы и др.Помимо конкурсных фильмов на фестивале демонстрируется обширная внеконкурсная программа, состоящая из отечественных и зарубежных мультфильмов, ретроспектив, специальных событий. На фестивале покажут 27 авторских короткометражек, 13 дебютных фильмов, 22 студенческих фильма, 14 сериалов, 15 фильмов прикладной анимации и 5 полнометражных фильмов.К слову, последние у всех на слуху. Так что «битва» будет достойной. За место под солнцем будут «биться»: «Белка и Стрелка. Карибская тайна», «Детский альбом», «Конь Юлий и Большие скачки», «Нос, или Заговор «не таких», «Огонек-Огниво».Вход для зрителей — свободный.КОНКРЕТНОКонкурсная программаАвторские короткометражные фильмы1. «10 000 безобразных пятен», реж. Дмитрий Геллер, 8 мин. 8 сек., JAI (Китай); 16+2. «Ба», реж. Светлана Филиппова, 15 мин., Студия «Пчела» при участии «Имака Филмз» (Франция);3. «Белая Змея», реж. Полина Фёдорова, 6 мин. 10 сек., Студия «А-фильм»;4. «Большой и Маленький», реж. Наталья Грофпель, 6 мин., Киностудия «Союзмультфильм»;5. «Вадим на прогулке», реж. Саша Свирский, 7 мин. 57 сек., Школа-студия «ШАР»;6. «Дылда», реж. Анастасия Жакулина, 8 мин. 15 сек., Школа-студия «ШАР»;7. «Жизнь-паскуда», реж. Варя Яковлева, 6 мин. 15сек., Школа-студия «ШАР»;8. «За звездой Рождества», реж. Наталья Федченко, 15 мин. 30 сек., «Балтийское телевидение»;9. «Заговор», реж. Андрей Кузнецов, 7 мин. 7 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; 16+10. «Загс», реж. Софико Бадалова, 6 мин. 24 сек., Кинокомпания «АНИМОС»;11. «Идет коза рогатая», реж. Сергей Меринов, 13 мин., Анимационная студия «Пилот» Александра Татарского;12. «Как Медведь друга искал», реж. Игорь Волчек, 10 мин., Национальная киностудия «Беларусьфильм»;13. «Колыбельная», реж. Марина Карпова, 2 мин., Киностудия «Союзмультфильм»;14. «Медведь», реж. Святослав Ушаков, 14 мин. 35 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; 16+15. «Мурка», реж. Инга Коржнева, 2 мин. 2 сек., Киностудия «Союзмультфильм»;16. «Начало света», реж. Анастасия Мелихова, 6 мин. 20 сек., Студия «А-фильм»;17. «О, неет!», реж. Иван Максимов, 5 мин. 36 сек., Кинокомпания «Мастер-Фильм»;18. «Орешек», реж. Оксана Холодова, 7 мин. 40 сек., Кинокомпания «АНИМОС»;19. «Пираты Каспийского моря», реж. Рим Шарафутдинов, 5 мин. 45 сек., «Юпитер-XXI»;20. «Подарок», реж. Татьяна Молдованина, Ольга Сивакова-Васина, 7 мин. 40 сек., Школа-студия «ШАР»;21. «Пожарник», реж. Юлия Аронова, 9 мин., Студия «Пчела» при участии «Имака Филмз» (Франция);22. «Привычка», реж. Алексей Караев, Александр Рубцов, 7 мин. 25 сек., Кинокомпания «СНЕГА»;23. «Сахарное шоу», реж. Лиана Макарян, 8 мин., Студия «Пчела»; 16+24. «Свидание», реж. Мария Снеткова, 4 мин. 22 сек., Кинокомпания «АНИМОС»;25. «Слова на склоне», реж. Валентин Телегин, 8 мин., Студия «Пчела»;26. «Снеговичок», реж. Алексей Почивалов, 3 мин. 40 сек., Киностудия «Союзмультфильм»;27. «Шкафовы», реж. Андрей Бахурин, 6 мин. 52сек., Студия компьютерной анимации «Петербург».Дебютные фильмы1. «Аляска», реж. Оксана Кувалдина, 7 мин. 6 сек., Студия «А-фильм»;2. «День рождения Пишто», реж. Софья Кендель, 10 мин. 56 сек., Киностудия «Союзмультфильм»;3. «За забором», реж. Мария Коган-Лернер, 7 мин. 40 сек.4. «Колпачок – это личное дело каждого», реж. Наталья Данилевская, Александр Веселов, 6 мин. 48 сек., «Юпитер-XXI»;5. «Лаборатория №66», реж. Юлия Ростовская, 7 мин. 35 сек., «Юпитер-XXI»;6. «Люся», реж. Олег Добрынин, 4 мин. 50 сек., Студия «Окно»;7. «Мамин помощник», реж. Мария Савельева, 4 мин., Кинокомпания «АНИМОС»;8. «Мне хочется», реж. Надя Гольдман, 3 мин. 15 сек., Киностудия «Союзмультфильм»; 16+9. «Мокрые Носочки Берты Райз», реж. Александра Шадрина, 11 мин. 2 сек., Школа-студия «ШАР»;10. «Под облаками», реж. Василиса Тикунова, 3 мин. 44 сек., Киностудия «Союзмультфильм»;11. «Послушание», реж. Александр Смирнов, 13 мин., Анимационная студия «Пилот» Александра Татарского;12. «Самый страшный», реж. Павел Никифоров, 8 мин. 30 сек., Кинокомпания «СНЕГА»;13. «Хромая пыль», реж. Александра Абрамова, 6 мин. 41 сек., Кинокомпания «Мастер-Фильм»;Студенческие фильмы1. «Perfect», реж. Хэ Ын О, 3 мин. 8 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ;2. «Болото», реж. Вера Вьюгина, 2 мин. 42 сек., ВГИК;3. «Брекеты», реж. Анастасия Чикерлан, 3 мин. 37 сек., ВГИК;4. «Вторая среда апреля», реж. Светлана Караева, Мария Платонова, 3 мин. 20 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ; 18+5. «Голый», реж. Кирилл Хачатуров, 14 мин. 40 сек., Московская школа нового кино; 16+6. «День невылупившейся гусеницы», реж. Сабина Фахрутдинова, Забава Панькина, 6 мин. 38 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ;7. «Дерево», реж. Александра Нетунаева, 2 мин. 4 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ;8. «Женщина-рыба», реж. Анна-Мария Черниговская, 6 мин. 51сек., Школа-студия «ШАР»;9. «Из-под земли», реж. Мария Афонина, Анна Любимцева, 8 мин. 12 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ; 16+10. «Карантин», реж. Василий Чирков, Юра Богуславский, 3 мин. 10 сек., УрГАХУ; 16+11. «Курочка-умничка», реж. Дарья Сидловская, 5 мин. 14 сек., Ростовский-на-Дону филиал ВГИК;12. «Набор для создания мышки», реж. Иван Ханжин, Василиса Макшакова, Анна Исакова, 2 мин. 44 сек., УрГАХУ;13. «Осколок», реж. Валентина Набиулина, 1 мин. 51 сек., ГАХУ;14. «Полусон», реж. Мария Ракитина, 5 мин. 1 сек., Эстонская академия художеств;15. «Сказка на ночь», реж. Александра Артамонова, 7 мин., ВГИК;16. «Слонение», реж. Никита Мещеряков, 3 мин., Школа-студия «ШАР»;17. «Собаки пахнут морем», реж. Анастасия Лисовец, 4 мин. 12 сек.;18. «Соседки», реж. Хэ Ын О, Александра Нетунаева, 4 мин. 55 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ;19. «Ты не Киви», реж. Мария Савельева, 5 мин. 31 сек., EKA (Estonian Academy of Arts);20. «У всех мужчин должны быть туфли», реж. Анастасия Лисовец, 10 мин. 8 сек., Школа дизайна НИУ ВШЭ;21. «Человек за облаками», реж. Анна Амосова, 5 мин. 37 сек., ВГИК;22. «Я-рыба», реж. Дарья Мельникова, 5 мин. 10 сек., СПбГИКиТ;Сериалы1. «Антилопы не прощаются», сериал «Мой друг с Тау Кита», реж. Наиль Мубинов, 11 мин., Анимационная студия «100 КИЛОВАТТ»;2. «День рождения Оскара», сериал «Кошечки-Собачки», реж. Вера Мякишева, Алексей Миронов, 7 мин., Анимационная студия «Паровоз»;3. «Знакомство», сериал «Василиса», реж. Борис Кравченко, Федоров Владимир, Константин Сабиров, Валентин Культиков, 5 мин 50 сек., Medium Quality;4. «Зонтик», сериал «Енотки», реж. Даниил Воропай, 7 мин., Киностудия «Союзмультфильм»5. «КИДZ!», сериал «КИДZ!», реж. Ринат Газизов, 11 мин 20 сек., Кинокомпания «Мастер-Фильм»;6. «Клов», сериал «Волк Наоборот», реж. Ирина Эльшанская. 11 мин. 4 сек., Diversity Studio7. «Козлёнок», сериал «Ася и Вася», реж. Полина Никифорова, 6 мин. 14 сек., Студия компьютерной анимации «Петербург»;8. «Колыбельная», сериал «Зебра в клеточку», реж. Татьяна Чернилевская, 6 мин. 30 сек., Киностудия «Союзмультфильм»;9. «Комната чудес», сериал «Спина к спине», реж. Екатерина Тыртышная, 6 мин. 48 сек., Анимационная студия «Мечталёт»;10. «Кто как спит», сериал «Пластилинки. Зверушки», реж. Сергей Меринов, 2 мин. 42 сек., Киностудия «Союзмультфильм»;11. «Осень», сериал «Кругляши», реж. Митя Тарасевич, 3 мин. 21 сек., Pantaleon studio.12. «Планета Ля-Ля», сериал «Уроки Роки», реж. Екатерина Савина, 5 мин., Кинокомпания «АНИМОС»;13. «Побыть броненосцем», сериал «Лекс и Плу. Космические таксисты», реж. Алексей Минченок, 11 мин 10 сек., Студия «Метрафильмс»;14. «Сила Веса», сериал «Выход Бородача», реж. Роман Сафаров, 9 мин 42 сек., Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»;Прикладная анимация1. «Бабушки», реж. Илья Юдович, 3 мин. 16 сек., Цех анимации;2. «Буква Ё», реж. Филипп Ярин, 1 мин. 10 сек., Студия БФМ;3. «Букет из салюта», реж. Алексей Будовский, 3 мин 28 сек., Figli Migli Productions;4. «Бунин, цикл «Живые мемории», реж. Ирина Разумовская, Михаил Разумовский, 8 мин. 53 сек., Ktomy.media;5. «Гравитация», реж. Светлана Нагаева, 5 мин. 42 сек.,6. «Заставка XIV Большого фестиваля мультфильмов», реж. Наталья Чернышева, 35 сек., Студия БФМ;7. «Как читать медиа?», реж. Леонид Шмельков, Евгений Фадеев, Анна Кудякова, 6 мин. 30 сек., Студия БФМ;8. «Летний трибьют», реж. Павел Филиппов, 2 мин. 11 сек.,9. «Мел», реж. Павел Погудин, 34 сек., Светлые Истории;10. «Мы рядом», реж. Илья Юдович, Лиза Скворцова, 4 мин. 47 сек., Цех Анимации;11. «Пандемия», реж. Полина Кампиони, 2 мин. 42 сек, Студия БФМ;12. «Рюкзак», цикл «Мультипелки. Выпуск 3», реж. Сергей Меринов, 3 мин. 16 сек., Студия \\"Аэроплан\\";13. «Чудесная страна», реж. Юлия Войтова, Александр Гейфман, 3 мин. 9 сек.,14. «Ямер», реж. Павел Погудин, 36 сек., Светлые Истории;15. «Bathwell in Clerkentime», реж. Алексей Будовский, 4 мин. 12 сек, Figli Migli Productions.