Коронавирус во Владимирской области на 8 февраля 2021 года: во Владимире стали меньше болеть Covid-19

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Роспотребнадзор обновил данные по заболеваемости коронавирусом во Владимирской области. И есть определенные поводы для радости у жителей областного центра. Во Владимире уже два дня подряд выявляется чуть более 30 случаев за сутки. Учитывая, что еще не так давно во Владимире каждые 24 часа фиксировали по сорок с лишним людей с ковидом, это повод надеяться, что в столице 33 региона, наконец-то, наметилась положительная тенденция с заболеваемостью. Этому способствуют новости и о том, что во Владимире все больше свободных коек, а в ОКБ вообще подумывают о сворачивании части коечного фонда.

Всего же за сутки в регионе лабораторно подтверждено 148 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. И вот как распределились случаи заболевания по районам региона:

- 32 сл. в г. Владимире,

- 18 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 17 сл. в Муромском,

- по 9 сл. в Ковровском, Суздальском и Александровском районах,

- по 7 сл. в Юрьев-Польском и Киржачском районах,

- по 6 сл. в Меленковском, Петушинском и Собинском районах,

- по 5 сл. в Судогодском и Кольчугинском районах,

- по 3 сл. в г. Радужный, а также в Селивановском и Вязниковском районах,

- 2 сл. в Камешковском,

- 1 сл. в Гороховецком.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 24 688 случаев заболевания (5376 сл. в г. Владимире, 3102 сл. в Гусь-Хрустальном, 2683 сл. о. Муром, 1786 сл. в Ковровском, 1532 сл. в Александровском, 1500 сл. в Петушинском, 1189 сл. в Юрьев-Польском, 1164 сл. в Вязниковском, 940 сл. в Кольчугинском, 858 сл. в Суздальском, 833 сл. в Собинском, 678 сл. в Гороховецком, 631 сл. в Меленковском, 615 сл. в Киржачском, 572 сл. в Камешковском, 558 сл. в Селивановском, 337 сл. в Судогодском, 334 сл. в г. Радужном).

Также известно, что за последние сутки во Владимирской области умерли от коронавируса пять человек.