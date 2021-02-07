Коронавирус во Владимирской области на 7 февраля 2021 года: в регионе уже неделю ежедневно умирает по пять человек от Covid-19

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор обновил данные по коронавирусу. И за последние сутки мало, что изменилось. На территории Владимирской области на 11 часов утра 7 февраля лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились все случаи по районам региона:

- 33 сл. в г. Владимире,

- 18 сл. в Муромском,

- 17 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 11 сл. в Ковровском,

- 9 сл. в Петушинском,

- 8 сл. в Суздальском,

- по 7 сл. в Меленковском, Александровском, Кольчугинском и Собинском районах,

- 6 сл. в Киржачском,

- 5 сл. в Юрьев-Польском,

- 4 сл. в Судогодском,

- по 3 сл. в Камешковском и Селивановском районах, а также в Радужном,

- 2 сл. в Гороховецком.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 24 540 случаев заболевания (5344 сл. в г. Владимире, 3084 сл. в Гусь-Хрустальном, 2666 сл. о. Муром, 1777 сл. в Ковровском, 1523 сл. в Александровском, 1494 сл. в Петушинском, 1182 сл. в Юрьев-Польском, 1161 сл. в Вязниковском, 935 сл. в Кольчугинском, 849 сл. в Суздальском, 827 сл. в Собинском, 677 сл. в Гороховецком, 625 сл. в Меленковском, 608 сл. в Киржачском, 570 сл. в Камешковском, 555 сл. в Селивановском, 332 сл. в Судогодском, 331 сл. в г. Радужном).

А вообще мы стали относиться к коронавирусу как к чему-то неизбежному. Это заметно хотя бы по тому факту, что в регионе уже почти месяц нет ни дня, чтобы кто-то не умер от коронавируса. Однако это не вызывает таких эмоций, как еще хотя бы полгода назад. Вот и сегодня опять умерло пять человек. Кстати, во Владимирской области, начиная со второго февраля ежедневно умирает по пять жителей региона. Последний же раз без смертельных случаев мы обходились еще 11 января.