ФАПы раздора: в Заксобрании считают, что в срывах сроков виноват «белый дом», а тот, в свою очередь, винит муниципалитеты

. Фото: Алексей СУХОВ

О том, что во Владимирской области не все хорошо со строительством ФАПов, говорят уже с 2019 года. Однако проблема все равно сохраняется. В 2020 году во Владимирской области должно было появиться 37 новых фельдшерско-акушерских пунктов и одна амбулатория. Но планы так и остались на бумаге. А в территориях к концу года не заработал ни один новый ФАП.

И разные ветви власти винят в срыве сроков строительства других. Последними по этому поводу (с точки зрения хронологии) высказались представители Законодательного собрания 33 региона.

Берите пример с Собинского района

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В ЗС в свое время собрали специальную рабочую группу по ФАПам, куда вошли депутаты, представители муниципалитетов, профильных департаментов и аудиторы Счетной палаты. Они и обсудили на днях причины, которые помешали построить вовремя фельдшерско-акушерские пункты в регионе.

- Мы вместе с депутатами проехали по территориям, где должны строятся ФАПы. Картина складывалась следующая: наружные сети не подведены к 11 ФАПам, внутренние - к 21. Дизель-генераторная установка не смонтирована на 12 ФАПах, подъездные пути отсутствуют у 11, освещения нет у 14, ограждения – у 11 объектов. У 23 ФАПов отсутствует благоустройство территории или выполнено частично. Новые ФАПы не работают, - подытожил вице-спикер ЗС Роман Кавинов. При этом он добавил, что контролировать строительство ФАПов должна администрация Владимирской области. Поэтому в срыве сроков и виноваты чиновники «белого дома».

При этом представителям областной администрации посоветовали присмотреться к опыту строительства ФАПа в селе Фетинино Собинского района. Этот медпункт является не модульным, а капитальным. Всеми вопросами его строительства занималась Собинская администрация, а после уже готовое здание передали в ведение областных властей. В результате, оказалось, что строительство Фетининского капитального ФАПа вышло в три раза дешевле, чем возведение модульных.

- Цена была в 3 раза меньше рыночной стоимости, возведен ФАП за 80 дней, что решает вопрос и с затягиванием сроков, в чем сейчас тоже есть проблема у областной власти с другими ФАПами. Стоимость здания, вместе с благоустройством прилегающей территории, парковкой и освещением составила менее 5 миллионов рублей. Это на 7-8 миллионов дешевле, чем стоил бы модульный ФАП по торгам областной администрации, - рассказал глава Собинского района Александр Разов.

«Виноваты нерадивые подрядчики. А где-то муниципалы»

Правда, у областной администрации своя точка зрения на проблему ФАПов. И ее на своей пресс-конференции озвучил глава региона Владимир Сипягин. И, по его мнению, в срыве сроков виноваты вовсе не его подчиненные.

- Начнем с того, что из ФАПов 2019 года не введен лишь один, - сказал Владимир Сипягин. - Тот, что построили на земельном участке в Мещере. По остальным ФАПам признаем, что часть задач не выполнена. Виноваты в этом нерадивые подрядчики. А где-то муниципалы. До 1 апреля 20 недостроенных ФАПов будут введены в эксплуатацию. Кое-кто уже понес ответственность.

1 апреля губернатор назвал не случайно. Дело в том, что этот срок определен по соглашению с Минздравом РФ. При этом по тому же соглашению срок получения лицензий и официальное открытие фельдшерско-акушерских пунктов можно произвести еще позже - до 31 декабря 2021 года.

- Руководители, которые отнеслись к вопросу строительства ФАПов недобросовестно, понесли за это ответственность. Трудовой контракт с ними мы продлевать не стали. К другим сотрудникам были применены меры дисциплинарного воздействия, – заявил на пресс-конференции Сипягин.