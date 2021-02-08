Реже стричься и меньше покупать: как Владимирская область пережила пандемийный год

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как коронавирус повлиял на экономику региона, какие отрасли просели сильнее всего, и от каких привычек владимирцы отказались из-за пандемии?

Промышленность поперла

Непростой год практически не затронул промышленность: индекс промышленного производства наоборот вырос за год на 19%, а если сравнивать декабрь 2019-го с декабрем 2020 года, то рост составил аж 45%.

Не сильно просело и строительство: хотя в пандемийный год сдали жилья чуть меньше, чем в 2019-м – 97,4%, в целом строительная отрасль подросла на 6,2%. А в 13 городских округах и муниципальных районах области объемы построенного жилья превысили уровень 2019 года. Среди лидеров округ Муром (111,4%), Владимир (107,3%), Селивановский (120,5%), Суздальский (115,9%), Судогодский (113,6%), Гороховецкий (112,8%), Вязниковский (111,5%), Камешковский (111,5%) и Ковровский (110,1%) районы. Причем строили не только многоэтажки, но и социальные объекты. В 2020 году сданы в том числе торгово-развлекательные центры общей площадью почти на три с половиной тысячи «квадратов», дома-интернаты на сто мест, стадион на 78 мест, баня на десять мест, детские сады на 523 места.

Кстати, в 2019 году сдали детских садов всего на 315 мест, а бани, интернаты и другие соцобъекты и вовсе не построили. Нарастить обороты региональной промышленности помогла переквалификация ряда предприятий, которые срочно наладили выпуск СИЗов, а также тот факт, что и производство, и строительство долго не простаивало: строительные компании простояли всего около двух недель. Максимально быстро разрешили работать и заводам.

Общепит в упадке

А вот торговля, сфера услуг и общепит просели: оборот розничной торговли уменьшился на три процента, оборот общественного питания в пандемийный год упал 20,3%, платных услуг – на одиннадцать с лишним процентов.

Почти в два раза упал спрос на услуги бань и душевых, почти на четверть – на услуги парикмахерских, почти на треть – на услуги предприятий по прокату. Заметно меньше стали владимирцы покупать на рынках и ярмарках – на 16% меньше, чем в 2019 году. В целом жители региона чаще приобретали продукты – их купили на полтора процента меньше, чем в 2019, а непродовольственные товары купили меньше почти на 5%. При этом, как отмечают специалисты Владимирстата, качество потребительских товаров, поступивших на потребительский рынок в 2020 году, в целом остается невысоким. Впрочем, дефицит продуктов владимирцам пока не грозит: на конец прошлого года в магазинах Владимирской области имелся запас товаров на 29 дней торговли.

Цены растут, зарплата падает

Кстати, число работников во всех организациях региона за пандемийный год тоже снизилось почти на два процента. В конце 2020 года в различных организациях области, в том числе на объектах малого бизнеса, числилось 402,4 тысяч человек – это меньше, чем в предыдущие два года.

Зато в 4,2 раза в регионе выросла безработица. В конце года официально без работы в регионе числилось почти 26,4 тысячи человек. Подросла и средняя зарплата – номинальная зарплата к концу года составила 33546,2 рубля, это на 5,9% выше, чем в 2019 году. Впрочем, во Владимирстате считают, что рост реальной зарплаты ниже и составил всего 2,6% за весь год, а в декабре зарплата даже упала, правда, всего на один процент. Цена на товары и услуги при этом выросли на 3,4%.