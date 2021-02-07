Звездные гастроли: каких артистов ждать владимирцам в ближайшее время

Сергей Безруков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если в прошлом году владимирцы довольствовались выступлениями артистов онлайн, то на этот раз жителей областной столицы ждут самые разные концерты и спектакли с личным участием звезд. Так кто же приедет радовать нас в ближайшие месяцы?

Февраль с Сергеем Безруковым и Noize MC

Звездный зимний месяц начнется с танцевального спектакля «Продолжение» от шоу-балета «Тодес». Юмористические зарисовки сменяют номера полные страсти, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию.

Владимирская областная филармония. 11 февраля в 18.30. Цена билета — 2000 — 2800 рублей.

Уже традиционным станет визит Сергея Безрукова. На этот раз он представит моноспектакль «И жизнь, и театр, и кино». Это автопортрет актера, сложенный из самых разных ролей. И первенство здесь отдано поэтам: Сирано де Бержерак, Пушкин, Есенин, Высоцкий. А во второй части вечера Сергей Безруков расскажет о своих работах в театре и кино, исполнит полюбившиеся зрителям песни из кино- и телефильмов.

Областной дворец культуры и искусства. 16 февраля в 19.00. Цена билета — 2100 — 5100 рублей.

Место романтичного Сергея Безрукова на сцене займет бунтарь Noize MC. В этот раз зрителей ждет особенная программа, состоящая из самых знаковых песен коллектива за все 17 лет существования группы, а также свежие треки, уже успевшие обрести любовь и популярность среди слушателей.

Арт-холл. 20 февраля в 19.00. Цена билета — 1550 — 2650 рублей.

В День защитника отечества владимирцев приглашают на мюзикл «Дон Жуан». Главные роли играют Алика Смехова, Оскар Кучера, Иван Ожогин и другие. Мюзикл о любви, страсти, соперничестве и той самой женщине в судьбе великого любовника. История, которую вам не рассказывали раньше.

Арт-холл. 23 февраля в 19.00. Цена билета — 1840-3040 рублей.

Юрий Куклачев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Замыкает февраль юбилейная программа Юрия Куклачева. В спектакле принимают участие 23 кошки и 2 забавных пуделя. Это добрый, волшебный спектакль с яркими декорациями и невероятными трюками питомцев Юрия Куклачева – настоящее чудо, которое не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.

Областной дворец культуры и искусства. 27 февраля в 13.00. Цена билета — 900 — 1500 рублей.

Март с Сургановой, Трофимом и Винокуром

Сергей Трофимов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Откроет весенний песенный марафон Константин Никольский. «О несчастных и счастливых, о добре и зле» пел соловей в известной сказке Андерсена. Сегодня в этой фразе любой узнает и подхватит легендарную песню Никольского «Музыкант». И не только ее: «Ночная птица», «Я сам из тех…», «Один взгляд назад», «Мой друг художник и поэт», «Птицы белые мои», «От любви к любви», «Прошедший день», «Я бреду по бездорожью». Музыкальная карьера артиста сложилась без телевизионной рекламной суеты и праздных фонограммных тусовок, что, однако, не мешает ему собирать на своих выступлениях полные залы в разных городах России на протяжении многих лет исключительно живой концертной практики.

Областной дворец культуры и искусства. 6 марта в 18.00. Цена билета — 1800 — 2900 рублей.

Сурганова и Оркестр Фото: Евгения ГУСЕВА

В преддверии Международного женского дня на сцену выйдет Сурганова и оркестр. Группа приготовила специальную программу из своих лучших хитов и новых творческих экспериментов. Все, кто наслышан о «новогодних солянках» Сургановои и Оркестра, знают, о чем речь.

Арт-холл. 7 марта в 19.00. Цена билета — 1300 — 3100 рублей.

Также жителей областного центра ждет премьера программы «Прикосновение» от группы «Пикник», работа над которой шла более полугода. Концерт будет пронизан атмосферой тайны, на сцене появятся невероятные персонажи из иных миров и пространств, а Эдмунд Шклярский исполнит соло на футуристических инструментах собственного изобретения.

Арт-холл. 12 марта в 19.00. Цена билета — 2200 — 3500 рублей.

В середине марта в областную столицу приедут самые яркие участники шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков. Это будет прощальный концерт. Зрителей ждут новые и полюбившиеся номера, душевные песни, веселые интерактивы и добрые шутки.

Арт-холл. 14 марта в 19.00. Цена билета — 1300 — 3600 рублей.

Хотите увидеть первый в мире танцующий симфонический оркестр? Тогда не пропустите концерт Concord Orchestra. Музыканты собрали самые лучшие, красивые, зажигательные рок-хиты за пять лет гастролей. В эту программу вошли мелодии Nirvana, Linkin Park, Kiss, Metallica, AC/DC, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System Of A Down, Rammstein. Музыканты не сидят на стульях, они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают на сцене драйв.

Областной дворец культуры и искусства. 26 марта в 19.00. Цена билета — 600 — 3100 рублей.

Под занавес первого весеннего месяца владимирцев порадует своим творчеством Сергей Трофимов. Светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех — артист мастерски извлекает звуки из музыкальных инструментов и лучшее из самых потаенных уголков сердец.

Областной дворец культуры и искусства. 28 марта в 19.00. Цена билета — 2000 — 2600 рублей.

В этот же день пройдет концерт Владимира Винокура. Зрителей ждут юмористические монологи, яркие пародийно-музыкальные номера, главным героем которых является сам Винокур.

Арт-холл. 28 марта в 18.00. Цена билета — 900-2100 рублей.