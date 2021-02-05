Коронавирус во Владимирской области на 5 февраля 2021 года: во Владимире оштрафовали двух пассажиров общественного транспорта, бывших без масок

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор обновил данные по заболеваемости коронавирусом во Владимирской области. На 10 часов утра 5 февраля 2021 года в регионе лабораторно подтверждено 148 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

А вот как распределились случаи по районам региона:

- 43 сл. в г. Владимире,

- по 17 сл. в Гусь-Хрустальном и Муромском районах,

- по 8 сл. в Ковровском, Петушинском и Юрьев-Польском районах,

- 7 сл. в Кольчугинском,

- по 6 сл. в Киржачском и Меленковском районах,

- по 5 сл. в Селивановском, Суздальском и Судогодском районах,

- 4 сл. в Собинском,

- 3 сл. в Александровском,

- по 2 сл. в г. Радужный, а также в Вязниковском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 24 240 случаев заболевания (5269 сл. в г. Владимире, 3051 сл. в Гусь-Хрустальном, 2634 сл. о. Муром, 1756 сл. в Ковровском, 1510 сл. в Александровском, 1475 сл. в Петушинском, 1171 сл. в Юрьев-Польском, 1160 сл. в Вязниковском, 922 сл. в Кольчугинском, 834 сл. в Суздальском, 818 сл. в Собинском, 673 сл. в Гороховецком, 613 сл. в Меленковском, 597 сл. в Киржачском, 563 сл. в Камешковском, 546 сл. в Селивановском, 326 сл. в г. Радужном, 322 сл. в Судогодском).

Тем временем, мэрия Владимира ежедневно проводит рейды в автобусах и троллейбусах и потом отчитывается о результатах на своем сайте. И мы уже неоднократно писали о том, что в областном центре предпочитают с нарушителями масочного режима проводить беседы, нежели штрафовать, уверяя, что если человек надел маску при виде проверяющих, его не за что наказывать.

Однако в последние сутки чиновники вместе с полицией все-таки составили пару протоколов на нарушителей. Всего проверены были 41 автобус и троллейбус. И за все время нашлось два пассажира, которые после бесед отказались надевать маски. Теперь им грозит штраф от пятнадцати до сорока тысяч рублей, впрочем, суды могут и ограничиться предупреждением, если такое административное правонарушение совершено впервые.