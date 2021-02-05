Три обследования в одном: во Владимире появился уникальный томограф для диагностики раковых опухолей

Результаты обследования будут отправлять в Москву Фото: Виктория СУХОВА

4 февраля на территории Областной клинической больницы (напротив Регионального сосудистого центра) открылся первый и единственный в регионе Центр ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи». Там, где раньше была обыкновенная прачечная ОКБ, теперь будут заниматься исследованием онкологических заболеваний.

44 тысячи за процедуру

Уже со следующей недели Центр сможет принять первых пациентов, направление на обследование должен выписать лечащий врач-онколог. Причем самое важное, что принимать часть пациентов будут по полису ОМС, то есть бесплатно!

- Ежегодно мы сможем принимать пять-шесть тысяч пациентов, из них около 1500 — по полису ОМС. Надеемся, что со временем это число увеличится, и мы сможем помогать бесплатно большему количеству людей, - отметил Павел Головин, вице-президент группы компаний.

Сейчас одно обследование не по полису обойдется в 44 тысячи рублей. И, как говорят врачи, это еще минимальная сумма. В Москве или Санкт-Петербурге она может достигать и 60 тысяч рублей.

На торжественную церемонию открытия приехал губернатор Владимир Сипягин и первые лица области.

- Это большое событие для владимирской медицины, дающее новые надежды на выздоровление для пациентов. Высокоточная диагностика, за которой наши жители раньше обращались в Балашиху и Подольск, стала ближе и доступнее - получить ее наши земляки могут по госгарантиям, - подчеркнул глава региона.

Владимирский центр стал 25-м в стране. Его создание обошлось более чем в 200 миллионов рублей. Окупить немалые затраты надеются через 7-10 лет.

Обследование на молекулярном уровне

Томограф позволяет проводить обследование на молекулярном уровне Фото: Виктория СУХОВА

Так что же такого уникального предлагает новый Центр? Всего одна диагностика на современном томографе, которого до сегодняшнего дня не было ни в одной клинике Владимирской области. Оборудование позволяет проводить одно обследование вместо традиционных трех — УЗИ, КТ, МРТ.

- Диагностика методом ПЭТ/КТ высокоточная, позволяющая исследовать не один участок тела, а весь организм, оценивать распространение процесса, результативность химио- и лучевой терапии, выбирать наиболее эффективные методы лечения. При этом сама процедура абсолютна радиологически безопасна, - подчеркнул главный врач Центра Алексей Богатырев.

Метод ПЭТ/КТ позволяет оценить структуру и особенности опухоли на молекулярном уровне! Такого в регионе еще не было. Особенностью обследования является введение пациенту радиофармпрепарата. Его производят в Москве и привозят во Владимир каждое утро.

- Препарат вводится для того, чтобы он смог накопиться в пораженных тканях. Никаких побочных реакций после него ни разу не было. К тому же, из организма он выводится достаточно быстро, - пояснил Алексей Богатырев.

После введения препарата пациента отправляют на 40-60 минут в специальную комнату, где он сможет отдохнуть и подождать, пока вещество равномерно не распределится в организме.

Финальный этап — 20-минутное обследование на томографе, который сканирует весь организм целиком. К слову, за час на оборудовании можно сделать четыре исследования.

- Первое чтение исследования будет осуществляться здесь, в Центре, второе — в Москве онлайн. Сегодня по всей стране у нас работает больше 50 радиологов, поэтому даже не сомневаемся, что исследование будет оценено достаточно достоверно, - резюмировал Павел Головин, вице-президент группы компаний «МедИнвестГрупп».

ВАЖНО!

Не нужно приходить в Центр ядерной медицины на профилактический осмотр. Направление выдает онколог при подозрении на опухоль или для наблюдения за ее «поведением» во время лечении или после операции.