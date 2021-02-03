Мэрия Владимира: «Компания АДМ с рынка перевозок во Владимире не уходит!»

. Фото: Валерия ПРОНИНА

Определился список тех маршрутов общественного транспорта во Владимире, что будут переданы другим перевозчикам от компании «АДМ». До конца февраля у компании заберут автобусные маршруты №№ 9С, 11С, 14, 25 и 27.

- При этом хочется оговориться, что это решение было принято после предметного разговора между руководством компании «АДМ» и главой администрации города Андреем Шохиным, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. – Хочется подчеркнуть, что один из главных перевозчиков города не уходит с рынка пассажирских перевозок города Владимира. Они останутся работать на других маршрутах.

Более того, можно говорить, что компания «АДМ» сохранит статус одного из главных перевозчиков областного центра. У них даже после всех изменений сохранится 14 маршрутов - 6С, 7С, 12С, 13С, 15, 20, 21С, 22, 26, 28, 32, 54, 55С и 56.

Напомним, что основной причиной решения забрать у «АДМ» часть маршрутов стало невыполнения компанией своих обязательств, что в середине января привело к так называемому «транспортному коллапсу». После этого мэрия решила проверить перевозчиков на предмет того, а сколько машин выходит на маршрут. И выяснилось, что графики и число машин не соответствует договорам. В пример Александр Карпилович назвал маршрут №29С, где третьего февраля вместо пяти положенных машин вышла только одна.

По сути, теперь у «АДМ» есть возможность перекинуть автобусы с освободившихся маршрутов на оставшиеся. Возможно, это даже решит проблему соблюдения графиков.

Что касается пяти передаваемых маршрутов, то все они будут выставлены в ближайшее время на конкурс. В мэрии косвенно подтвердили, что искать новых хозяев будут среди владимирских перевозчиков – компаний «Владимирпассажиртранс», ИП Михайлов, ООО «ПОАТИС», ИП Тимофеев и так далее.

- Точно можем заявить одно, 1 марта эти маршруты будут уже у других перевозчиков и работать они будут исправно, - сказал Александр Карпилович.